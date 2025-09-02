Dólar blue: cómo cerró su cotización HOY martes 2 de septiembre

Al cierre de los mercados de este martes, 2 de septiembre de 2025, la cotización del dólar blue a $ 1.360. Esta cifra demuestra una variabilidad de -0,37% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue ha mostrado una leve alza, marcando el día 1 de una tendencia ascendente que se ha observado en los últimos días, donde el valor ha fluctuado en un rango más alto en comparación con la semana pasada.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 13.76%, es menor que la volatilidad anual del 19.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.375, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.150.

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las limitaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: