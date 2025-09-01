Edición: Argentina
¿Se aproxima la peor ola polar del año? Las temperaturas volverán a estar bajo cero

El frío regresa y algunas provincias serán más afectadas. Cuáles son y cómo prepararte para las bajas temperaturas.

Fuente:vecteezy

Tras varios días de temperaturas primaverales y luego de un fin de semana lluvioso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada de un frente frío.

Se prevé que las temperaturas desciendan por debajo de los 0 °C en diversas provincias, acompañadas de lluvias, tormentas intensas e incluso nevadas en algunas áreas del país.

Para el miércoles, el aire frío proveniente desde la Patagonia barrerá de forma rápida el centro y norte del país, produciendo un moderado descenso térmico en la franja central Argentina con fuertes ráfagas del sector sur, y un desplazamiento de la actividad de lluvias y tormentas nuevamente hacia el centro del Litoral, como reporta Meteored.

El retorno del frío intenso: ¿cuáles provincias sufrirán más las consecuencias?

Meteored informó que algunas provincias tendrán temperaturas mínimas cercanas o por debajo del punto de congelación.

  • Se espera una jornada muy inestable, especialmente sobre Corrientes, pero también en partes del norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe y este de Chaco, zonas en donde podrían darse tormentas localmente fuertes, con caída de granizo. 
  • Sobre la provincia correntina, las precipitaciones durante el miércoles podrían superar localmente los 50 mm.

La mañana del viernes 5 aparenta ser la más fría de esta semana en la región Pampeana, con presencia de heladas leves a moderadas en intensidad, con registros mínimos de 3 a 4 °C bajo cero en el interior de la provincia de Buenos Aires y distintos sectores de La Pampa.

Tampoco se descarta la presencia de tormentas, por lo que se recomienda extremar las precauciones a la población.

