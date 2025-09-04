Vuela el plazo fijo: cuánto gano si invierto $ 1.000.000 con la nueva tasa de interés
Los inversionistas buscan alternativas tras la fuerte suba del dólar y con los nuevos retornos en pesos que otorgan los bancos.
Desde que el Banco Central (BCRA) desreguló los montos mínimos para las tasas de interés el año pasado, también se actualizaron los retornos en pesos que otorga el plazo fijo. En esta línea y con la nueva suba del dólar, las entidades financieras exigieron una tasa más elevada al Gobierno y al ente monetario.
Así, los clientes pudieron ver ese aumento en las ganancias para sus depósitos con un retorno anual que ya ronda el 50% en total, a la vez que el dólar vio un recorte fuerte en su cotización que ya rompió la barrera bajista de los $ 1330 en la mitad de esta semana.
Por eso, los ahorristas buscan resguardar sus ingresos de la inflación en las distintas herramientas financieras con tasas variables como el plazo fijo tradicional, el UVA, los depósitos en billeteras virtuales y el dólar.
¿Cuál es el mejor banco para invertir a plazo fijo?
Para guiar a los usuarios, el BCRA en su portal oficial brinda un cuadro informativo con las tasas de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por año (TNA).
Este porcentaje se puede dividir en 12 meses para ver el rendimiento mensual y la ganancia esperada cada 30 días. Por otro lado, al reinvertir los intereses de forma mensual se puede alcanzar un retorno mayor.
Plazo fijo: la tasa de interés anual por banco
|
Banco
|
TNA Actual
|
Banco Nación
|
47 %
|
Santander
|
38 %
|
Banco Galicia
|
44 %
|
Banco de la Provincia de Buenos Aires
|
45 %
|
BBVA
|
45 %
|
Banco Macro
|
47 %
|
Banco Credicoop
|
47 %
|
ICBC
|
47,7 %
|
Banco Ciudad
|
41%
|
UALA
|
40%
Suben las tasas del plazo fijo: cuánto gano si invierto $ 1 millón a 30 días
Los ahorristas que deseen invertir $ 1.000.000 a 30 días en un plazo fijo tradicional con una tasa de interés del 2,29% al mes recibirán un total de $ 1.026.712 al vencimiento, lo que significa una ganancia de $ 26.712 mensuales.
Por otra parte, para la opción en pesos virtuales, la ganancia mensual total es de $ 1.038.630 con un dividendo neto de $ 38.630.
Los ahorristas que deseen invertir $ 5.000.000 a 30 días en un plazo fijo con una tasa de interés del 32,5% anual (la de referencia del Banco Nación) recibirán un total de $ 5.133.562 por mes, lo que significa que ganarán un total de $ 133.562 cada 30 días.
Por otro lado, para la opción digital se otorga un 48,5% por año (hay que dividirlo por 12), en caso de invertir $ 5.000.000 se puede acceder a un monto adicional de $ 199.315 por mes.
¿Cuánto gano si invierto $ 500.000 a 30 días?
Los ahorristas que deseen invertir $ 500.000 a 30 días en un plazo fijo electrónico con una tasa de interés del 47% anual, recibirán un total de $ 513.356 al vencimiento del mes, lo que significa que ganarán un monto neto de $ 13.356.
Por su parte, los inversionistas que opten por un depósito en pesos en sucursal accederán a un total $ 519.315 con una ganancia neta de 19.315 pesos mensuales.
El dólar presentó una cotización oficial de $ 1340 en el inicio de esta semana, mientras que a esta hora opera con los siguientes valores:
Tipo de dólar
Compra
Venta
Variación
Blue
$ 1330
$ 1350
-
Oficial
$ 1335
$ 1375
-
MEP
$ 1369
$ 1370
-
Contado con Liqui
$ 1369
$ 1370
-
Cripto
$ 1372
$ 1376
-
¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
El IPC de los últimos 6 meses:
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
Tasas en billeteras virtuales
|
Billetera virtual
|
Tasa de interés
|
Prex
|
45,8%
|
Cocos (Renta Mixta)
|
42,0%
|
LB Finanzas
|
40,5%
|
Astropay
|
40,4%
|
Personal Pay
|
37,0%
|
Mercado Pago
|
35,2%
