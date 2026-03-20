La Comisión Nacional de Valores trabaja en la creación de un ETF del índice Merval, hoy Byma, para atraer inversiones del exterior. La idea es replicar el S&P Byma a través de un vehículo que pueda tener cotización en el exterior y atraer capitales a la Bolsa local. La CNV va a lanzar una consulta pública para darle forma reglamentaria a los ETF locales, que se podrán hacer a través de Ceva, que son certificados de valores que se crearon en su momento junto con los Cedear y casi no se han usado. Les dieron una vuelta de tuerca para que puedan ser usados, como así también a los Cedear. Los van a habilitar en paralelo a los fondos comunes de inversión que puedan replicar índices, entonces uno pueda hacer ETF locales a través de ambos vehículos. Un ETF (Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado en Bolsa) es un instrumento de inversión híbrido que agrupa una canasta de activos (acciones, bonos, materias primas) y cotiza en Bolsa como una acción individual. Permite diversificar la cartera fácilmente, con bajos costos y alta liquidez, replicando generalmente un índice bursátil. Otro de los puntos en los que trabaja la CNV es en los incumplimientos. La CNV realizó una investigación donde se acreditó que la Alyc Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. dispuso de valores negociables pertenecientes a comitentes sin contar con el consentimiento específico exigido por la normativa. Por ello, el directorio resolvió aplicar una multa calculada mediante el criterio de múltiplo sobre el beneficio obtenido -facultad prevista en el artículo 132 de la Ley N° 26.831-, así como la inhabilitación de los directores de la sociedad y la prohibición, tanto para la sociedad como para sus directores, para operar en el mercado, fundado en irregularidades en el manejo de cuentas comitentes de los inversores. Cabe destacar que el monto equivale aproximadamente a diez veces la sanción máxima de $ 100 millones prevista por la Ley, en caso de no aplicarse el criterio de múltiplo establecido por la normativa. El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que “nuestra política es clara: los incumplimientos menores pueden derivar en advertencias, pero frente a faltas graves la respuesta del regulador será contundente y con sanciones ejemplares”. Y agregó que “nadie puede disponer de los valores negociables de los inversores sin su autorización”. “Cuando esa confianza se vulnera, el organismo actúa con la severidad que corresponde”. La gravedad de este tipo de conductas no se limita a su eventual impacto patrimonial, sino que también lesiona los principios de custodia, registración y ejecución de instrucciones que estructuran la relación entre los agentes y los inversores