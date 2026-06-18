La tecnología volvió a dar un paso que hasta hace poco parecía reservado para películas de ciencia ficción: en Hong Kong comenzó a operar una tienda capaz de mantenerse abierta las 24 horas del día sin pausas y sin personal humano atendiendo el espacio.

Lo que más llamó la atención no fue únicamente el horario continuo, sino quién quedó a cargo de las tareas dentro del establecimiento: un robot humanoide diseñado para interactuar con clientes y realizar operaciones básicas de funcionamiento.

Adioses empleados humanos | Cómo funciona la tienda que reemplazó empleados por un robot humanoide

El establecimiento fue diseñado para operar de manera prácticamente autónoma y mantener actividad permanente durante todo el día. En lugar de contar con turnos rotativos de trabajadores, el local incorpora un sistema automatizado respaldado por un robot humanoide que permanece activo dentro del espacio.

De acuerdo con el reporte difundido desde Hong Kong, el robot cumple tareas vinculadas con atención, presencia operativa e interacción con quienes ingresan a comprar. La propuesta busca demostrar hasta dónde puede llegar la combinación entre inteligencia artificial, robótica y comercio minorista.

La experiencia también incorpora mecanismos tecnológicos que permiten sostener operaciones sin interrupciones constantes ni descansos asociados a esquemas tradicionales de trabajo. Más allá del impacto visual que genera encontrar un trabajador no humano detrás del funcionamiento del local, el proyecto fue presentado como una prueba de integración tecnológica aplicada al consumo cotidiano.

Por qué las tiendas automatizadas ya ganan terreno en distintos países

El crecimiento de herramientas basadas en inteligencia artificial y robótica comenzó a modificar distintos sectores económicos y el comercio aparece como uno de los más observados.

Para las empresas, uno de los principales atractivos de estos modelos está asociado con mantener operaciones continuas y reducir ciertas tareas repetitivas mediante automatización. Sin embargo, el avance de este tipo de propuestas también abrió preguntas sobre el futuro del empleo; el alcance real de la sustitución tecnológica y el rol que seguirán teniendo las personas en espacios comerciales.

Especialistas del sector suelen remarcar que, al menos por ahora, muchos desarrollos funcionan como apoyo operativo más que como reemplazo total de trabajadores humanos.

El futuro del trabajo: entre la innovación y el debate por el empleo

La apertura de una tienda atendida por un robot humanoide volvió a poner sobre la mesa una discusión que gana fuerza en distintos mercados: cómo convivirán automatización y empleo durante los próximos años.

Mientras algunas compañías exploran modelos completamente digitales, otras avanzan hacia esquemas híbridos donde las personas continúan ocupando funciones de supervisión, servicio y experiencia de cliente. Casos como el de Hong Kong muestran que la tecnología ya empezó a ocupar espacios visibles dentro de la economía cotidiana y que la adopción podría acelerarse.