El dólar rompe un nuevo récord a la baja y alcanza mínimos que no se veían desde hace seis años: se acerca a los $ 3.360

En Colombia, el precio del dólar volvió a caer con fuerza este jueves y se acercó a niveles que no se registraban desde hace más de seis años. La baja estuvo marcada por señales de debilidad en el mercado laboral de Estados Unidos y por el interés de los inversionistas en activos de mercados emergentes.

La divisa abrió la jornada con un precio promedio de $ 3.362,67, lo que implicó una reducción de $ 40,68 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este jueves fue de $ 3.403,35.

El dólar toca mínimos que no se veían desde 2020

Durante las primeras operaciones, el mercado registró cerca de u$s 3,5 millones negociados en nueve transacciones. En ese tramo, la moneda estadounidense marcó un mínimo de $ 3.354 y un máximo de $ 3.370.

Con estos valores, el dólar volvió a ubicarse en rangos similares a los observados antes de la pandemia. El promedio de la jornada se acercó a niveles de febrero de 2020, mientras que el mínimo intradía se aproximó a precios vistos el 24 de enero de ese mismo año.

Según Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, el mercado cambiario local mantiene una tendencia bajista estructural desde el inicio de julio. El analista explicó que el comportamiento del mercado Next Day podría anticipar nuevas caídas hacia la zona de los $ 3 .360.

El dólar rompe un nuevo récord a la baja y alcanza mínimos que no se veían desde hace seis años: se acerca a los $ 3.360 (foto: Freepik).

Por qué baja el dólar en Colombia

Uno de los factores que explica la caída reciente es el avance de las operaciones de carry trade, una estrategia utilizada por inversionistas que buscan aprovechar las tasas de interés más altas en economías emergentes frente a las de países desarrollados.

Este escenario favorece al peso colombiano, ya que aumenta el atractivo de los activos locales y genera una mayor entrada de capitales al mercado.

A esto se suma un contexto externo que presiona a la moneda estadounidense, especialmente por los datos más débiles de empleo en Estados Unidos.

Los datos de empleo en Estados Unidos presionan a la divisa

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que en junio se crearon 57.000 nuevos empleos, una cifra por debajo de las expectativas del mercado y también inferior a los 129.000 puestos registrados en mayo.

El dato reforzó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría moderar su política de tasas en los próximos meses, algo que suele impactar directamente sobre la fortaleza del dólar.

Además, el informe privado de empleo de ADP también mostró señales de desaceleración en la generación de puestos de trabajo.

El mercado sigue atento a la Reserva Federal

Pese a la caída reciente, los analistas advierten que el comportamiento del dólar podría modificarse si los próximos indicadores económicos de Estados Unidos muestran una mayor fortaleza.

El analista Akihiko Yokoo, de Mitsubishi UFJ Bank, señaló que una lectura de nóminas por encima de lo esperado podría impulsar nuevamente a la divisa estadounidense.

Por ahora, el peso colombiano continúa beneficiándose de las altas tasas internas, el interés por los mercados emergentes y un entorno externo más favorable. Ese escenario le permitió consolidar una de las apreciaciones más fuertes entre las monedas emergentes en lo que va de 2026.