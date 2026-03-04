Ualá anunció que captó u$s 195 millones en una rueda de inversores en la que la apuesta más fuerte la hizo Allianz X, el brazo de capital de riesgo de Allianz. Así, la compañía que nació como una fintech argentina y hoy ya es un banco y cuenta con expansión a varios países de la región, llegó a un nivel de capitalización total de u$s 3200 millones. La inversión recibida estará destinada a expandir las operaciones de la compañía y, así, consolidar el ecosistema financiero que ofrece en los distintos países en los que opera. "El foco va a seguir siendo crecer el ecosistema", señaló en rueda de prensa Pierpaolo Barbieri, CEO de la compañía. El ejecutivo destacó que el lanzamiento más reciente de la compañía son los seguros y aseguró que apuestan a desarrollar esos servicos tal como lo han hecho con los de pagos, cobros, cuenta remunedada, plazo fijo y dólar. “En los últimos años hemos desarrollado un ecosistema que permite a los usuarios tener más rendimiento para su dinero, más posibilidades de pagar y cobrar, más posibilidades de invertir y construir el historial crediticio para acceder a créditos o tarjetas”, dijo Barbieri. En este sentido, cabe mencionar que Ualá lleva otorgados más de 9 millones de préstamos y tiene más de 3 millones de clientes que ya invirtieron a través de la plataforma. Y el ejecutivo destacó que son “uno de los bancos con mayor cantidad del cliente y apuntan a la satisfacción de ellos y a consolidar el negocio”. En cuanto al contexto financiero local, Barbieri aseguró que el mediano plazo para el país es optimista, pero reconoció que la volatilidad de tasas del año pasado complicó el negocio crediticio y los balances de los bancos. “Hubo un momento en 2025 donde Argentina tuvo 60% de tasa de interés positiva", señaló. En ese contexto, dijo que es muy complejo “pensar en un sistema financiero estable y consolidado”. También habló sobre el problema de la mora. Dijo que vieron una suba de esa variable, pero que creen que el pico estuvo hacia fines de 2025 después de la volatilidad alrededor de las elecciones. Y aseguró que viene bajando desde ese momento.