El neobanco argentino Ualá está diversificando sus productos para ser más competitivo más allá de la captación y el crédito hacia la inversión en acciones fraccionadas (es decir, pequeñas partes de acciones) y en ETF, desde montos pequeños. La apuesta del banco fundado por Pierpaolo Barbieri en 2017 es permitir a sus usuarios utilizar la app para tener acceso al mercado de acciones de Estados Unidos mediante fracciones. Con este esquema, los inversionistas pueden poseer partes de acciones junto con acciones completas. Cualquier cantidad inferior a 1 se considera una compra fraccionada. Esto permite a los usuarios operar con cualquier fracción o valor en dólares en una empresa que cotiza en bolsa. Esta función de Ualá se da a dos años y medio de que recibió la aprobación de la licencia bancaria mexicana que obtuvo al adquirir ABC Capital. Desde entonces, había sido el único neobanco que podía funcionar como un jugador de la banca tradicional. Ya desde finales del año pasado otros jugadores digitales han recibido la aprobación de la licencia como Nu o Plata, aunque siguen en proceso de operar como banca múltiple y otros ya son grupos financieros, como Kapital Bank. El director general de Ualá México, Andrés Rodríguez Ledermann, dijo en una reunión con medios de comunicación que la llegada de Revolut y las licencias bancarias obtenidas recientemente por otros neobancos, hace mejor al sistema financiero en general. Considera que “cada uno se va a especializar en una situación distinta de uso y esa es la visión que tenemos nosotros”. Rodríguez dijo que el objetivo de Ualá no es captar a usuarios desbancarizados, sino darle una experiencia digital a quienes ya tienen una relación con los bancos. “Hay una necesidad de digitalizar los servicios financieros para todos y ahí hay mucho espacio. La reflexión mía viene por ese lado, o sea, tenemos 53 bancos, de esos cuatro son digitales”, agregó. Para él la diferenciación en la oferta es lo que hará relevante a un banco. Ualá, que recientemente cerró una ronda de inversión de u$u 195 millones de dólares de Allianz X, busca bajar las barreras de entrada de los productos financieros de inversión. “Hoy el 9% de la población económicamente activa tiene una cuenta de inversión, pero no quiere decir que las use. ¿Por qué creemos que no se usan tanto? Básicamente porque las barreras de entrada son complejas y operar es difícil”, resaltó. Al ser cuestionado sobre por qué este nuevo producto está enfocado en invertir en empresas públicas de Estados Unidos y no de México, Rodríguez Ledermann argumentó que las primeras cuentan con un mayor reconocimiento entre el público y ejemplificó con compañías como Netflix, Apple y Starbucks. Con la posibilidad de que sus usuarios inviertan en acciones fraccionadas en Estados Unidos, Ualá busca captar nuevos usuarios, aunque Rodríguez no dio una estimación de cuáles son sus expectativas. El directivo compartió que en 2025 el neobanco creció 51% el número de usuarios en México para alcanzar una cifra cercana a los 3 millones, además reportó un incremento del 122% en colocación de tarjetas de crédito. Ualá arrancó con un piloto para una base de 10,000 clientes y a partir de hoy el producto estará disponible ya para el 20% de los usuarios totales. Con un producto similar, En Argentina, Ualá creó una casa de bolsa y una gestora de fondos y en año y medio, generó casi 3 millones de cuentas de inversión. Para Rodríguez es importante que las personas comiencen a invertir, por eso describió que desde Ualá contarán con un hub educacional dentro de ese segmento donde específicamente explicarán qué es cada cosa, qué es una acción, qué es un ETF, cómo se invierte y también propondrán carteras de inversión con base en el nivel de riesgo del usuario.