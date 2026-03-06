Esta semana, dos referentes del ecosistema fintech latinoamericano, Ualá y ARQ (propietaria de DolarApp), captaron inversiones de capital de riesgo superiores a los u$s 50 millones. Debido a su magnitud, estas operaciones ya se clasifican técnicamente como megarrondas. Este tipo de financiamiento se había visto de forma esporádica en los últimos tres años. El fenómeno sugiere un cambio de tendencia tras el fuerte ajuste a la baja que sufrió el mercado del venture capital tras el boom de 2021. Según el informe Tendencias tecnológicas 2026 de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA) las megarrondas del año pasado se concentraron en cinco empresas: Plata Card, Addi, Klar, Omie y Kavak, y representaron aproximadamente el 25% del total de capital riesgo en 2025. Las rondas de Ualá y ARQ, y la Serie F de u$s 300 millones que recibió Kavak hace un par de semanas podrían dar indicios de un nuevo boom del venture capital como el que se experimentó en 2021 y mitad de 2022. El más reciente conteo de TTR Data indica que hubo un aumento del 14% en la inversión de venture capital en Latinoamérica en términos interanuales en los dos primeros meses del año, con un total de 37 transacciones y un importe agregado de u$s 652 millones. Históricamente las startups en el sector de la tecnología financiera suelen ser las más atractivas para los inversionistas de riesgo y esta semana se vieron dos ejemplos. Por un lado, el neobanco argentino Ualá captó u$s 195 millones liderada por Allianz X, el brazo de inversiones estratégicas del Grupo Allianz. También participaron inversores nuevos y existentes, entre ellos Stone Ridge Holdings Group, Tencent, TABLE Holdings, L.P., Soros Fund Management LLC y D1 Capital Partners. La inversión valúa a la compañía en u$s 3,200 millones. Su valuación previa era de 2,750 millones. El banco digital fundado por Pierpaolo Barbieri no ha sufrido la sequía del capital de riesgo. Tras la ronda que lo valoró como unicornio en u$s 2,450 millones en 2021 siguió captando inversión. En 2024 cerró una ronda Serie E de 300 millones de dólares liderada por Allianz X y en 2025 extendió esa Serie E por 66 millones de dólares liderada por TelevisaUnivisión. Por otro lado, DollarApp, propiedad de ARQ, cerró un cheque de u$s 70 millones de inversionistas como Founders Fund y Sequoia Capital. La fintech que habilita transacciones transfronterizas con stablecoins está cambiando de nombre y ampliando su oferta. Ahora llamada ARQ, está expandiéndose hacia las finanzas cotidianas, incluyendo inversión y una tarjeta de crédito, explicó Fernando Terrés, su CEO, en un comunicado. Terrés, Zach Garman (CPO) y Álvaro Correa (COO), fundadores de ARQ, formaron parte del equipo ejecutivo del neobanco británico Revolut, donde lideraron productos vinculados a remesas, servicios premium y cripto. En 2022 empezaron a operar en México y establecieron su headquarter en la capital mexicana y poco después se expandieron a Colombia y Argentina, y más recientemente a Brasil. Previo a esta inversión, ARQ cerró una ronda semilla de u$s 5 millones de Y Combinator y Kaszek, en 2022. Esto coincide con lo publicado en el informe de tendencias de LAVCA, donde se menciona que los inversionistas de capital riesgo se han vuelto cada vez más selectivos a la hora de invertir capital en nuevas oportunidades. Entre 2023 y 2025, las transacciones de seguimiento representaron el 50% de todas las inversiones en fase inicial.