Las exploraciones mineras en Jaén llamaron la atención de la Unión Europea, ya que unos sondeos recientes confirman la aparición de minerales estratégicos. El hallazgo se concentra en varios municipios del norte provincial. Las primeras exploraciones de la compañía australiana Osmond Resources confirmaron “altas concentraciones de minerales considerados estratégicos por la UE”. Entre ellos figuran titanio, circonio, hafnio y tierras raras. De acuerdo con lo publicado por Osmond Resources en su sitio web, “Jaén tiene el potencial de convertirse en uno de los yacimientos más relevantes de Europa en titanio, circonio y tierras raras”. Estos son materiales fundamentales para la transición energética. La Unión Europea clasifica a estos minerales como estratégicos debido a su aplicación industrial. Resultan imprescindibles en el desarrollo de energías renovables, tecnologías avanzadas y la fabricación de componentes electrónicos. Las tierras raras comprenden 17 elementos químicos. Se emplean en dispositivos móviles, vehículos eléctricos y sistemas de defensa. La preocupación por su suministro ha llevado a Bruselas a tomar acciones al respecto. Osmond Resources dirige desde hace un año el Proyecto Orion EU Critical Minerals e investiga 288 unidades mineras distribuidas en España. El objetivo radica en localizar tierras raras y otros minerales críticos. El proyecto se alinea con la estrategia europea para reducir las dependencias externas. Esta región de Jaén recibió exploraciones entre las décadas de 1950 y 1970. En ese período, se buscaban uranio, torio y minerales pesados. El alcalde de Aldeaquemada, Manuel Fernández, evaluó los resultados iniciales. “Considero que es una oportunidad para generar empleo y riqueza en la comunidad, aunque nos encontramos ante un proceso prolongado”, declaró. Los sondeos se llevaron a cabo en las fincas La Parrilla, El Nevazo y La Alameda y la posible explotación se encuentra aún distante. En ese sentido, Fernández solicitó cautela debido al valor ambiental del área. “Si bien las perforaciones no se realizarán en la superficie, será necesario un informe de impacto ambiental”, añadió. Los parajes constituyen un Lugar de Interés Comunitario y una Zona de Especial Protección para las Aves, dado que acogen especies como el águila imperial y el lince ibérico.