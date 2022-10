Temporada de balances: el mercado festeja los números de los bancos y las acciones se disparan

Wall Street arranca la semana en positivo.

El mercado está en plena temporada de balances y los analistas intentan analizar los números detrás de los balances corporativos para poder determinar el impacto de la suba de tasas de la Fed en las ganancias de las empresas.

Las acciones en Europa también operan al alza. Los bonos argentinos siguen sufriendo el contexto global y sus tasas se disparan cercanas al 60 por ciento.

La deuda argentina, la que más sufre la caída entre los emergentes: qué panorama tienen los bonos locales



Deuda CER: qué bonos recomiendan para inversores ante la disparada de tasas y temor a reperfilamiento



Arranque en positivo

Tanto el Dow Jones, el S&P500 como el Nasdaq inician la semana al alza. El Dow Jones gana 1,2%, seguido por el S&P500 que sube 1,5% y el Nasdaq que rebota 1,98 por ciento. .

Las acciones americanas intentan recuperarse de las fuertes bajas del viernes, en el que el Nasdaq cayó 3% y el S&P500 perdió más del 2%.

En el acumulado del año, el índice tecnológico retrocede 34%, mientras que el S&P500 baja 24 por ciento.

En Europa las acciones también suben, con una ganancia promedio del 0,97% medida por el Stoxx50.

La bolsa de España es la que mas sube, con una ganancia de 1,7% por parte del Ibex35, seguida por el FTSEMIB de Milán que avanza 1,1%, al igual que el DAX30 de Alemania.

temporada de balances

Los inversores en Wall Street están recibiendo los primeros balances corporativos a los fines de poder determinar el impacto de la suba de tasas en las ganancias de las empresas.

Hasta ahora, 35 empresas han informado ganancias del tercer trimestre hasta el momento.

De ese grupo, el 68,5 % ha superado las estimaciones, por debajo del promedio anterior de cuatro trimestres del 78,1 %, pero por encima del promedio histórico del 66,2 %, según Refinitiv.

Si bien la primera oleada de informes de ganancias fue una decepción, la mayoría de los balances de los bancos del viernes fueron decentes, al igual que en el día de hoy, en el que Bank of América informó ganancias por encima de las expectativas.

Banco de América anuncio una utilidad por acción de u$s 81 centavos frente a los u$s 77 centavos esperados. A su vez, tuvo ingresos de u$s 24,610 millones, ajustados frente a u$s 23,570 millones esperados.

Las acciones del banco subieron un 4,3% en las primeras operaciones del día.



En general, las tasas más altas impulsaron los ingresos por intereses de los bancos en el tercer trimestre, pero los mercados turbulentos ahogaron el segmento de trading y los bancos reservaron más fondos para prepararse para una desaceleración económica.

Bank of NY Mellon también se benefició de tasas más altas, lo que hizo que sus acciones subieran un 4,7 por ciento.

Las acciones de Goldman Sachs, que publicará sus resultados el martes, subieron un 1,5 %, tras los informes sobre un plan para combinar sus negocios de banca de inversión y comercio.

Por su parte, Michael Wilson, estratega de Morgan Stanley predijo que el S&P 500 podría ensayar una del 16% hasta los 4.150 puntos.

"Si bien parece un movimiento terriblemente grande, estaría en línea con los repuntes del mercado bajista de este año y los anteriores", dijo, mientras conservaba su postura general negativa a largo plazo sobre las acciones.

Esta semana seguirá la presentación de balances con Tesla, Netflix, IBM, , Goldman Sachs, Charles Schwab, American Express, J&J, AT&T, Verizon, American Airlines, United Airlines, Alcoa, P&G, Hasbro, Abbott, DOW, Nokia, State Street, entre otros.

Temor recesivo

Las acciones de EE.UU. han sido golpeadas en 2022, con el S&P 500 listo para su mayor caída anual desde la crisis financiera mundial, ya que los inversores temen que la inflación histórica combinada con una Reserva Federal agresiva y la desaceleración del crecimiento lleven a la economía a una recesión.

El mercado efectivamente viene especulando con una eventual recesión en EE.UU.

Los analistas de Inviu destacaron que según el mercado de Treasuries, la recesión en Estados Unidos es un hecho.

Por otro lado, agregaron que, según sus análisis, una parte importante de la recesión ya se encuentra en los precios de los activos, aunque todavía es difícil estimar si ya ha pasado lo peor en el mercado de Treasuries.

"La inversión de la curva (2Y rindiendo por encima de la 10Y) no solo permaneció, sino que se profundizó en la medida en que las expectativas económicas se deterioraron. A su vez, la suba de la tasa a 10 años en lo que va del año ya es de las más importantes en magnitud desde la burbuja de las punto.com en 2000", comentaron.

Bonos sin cambios

La deuda argentina inicia la semana sin grandes cambios. Los bonos oscilan entre bajas de hasta 0,2% y subas de hasta 0,48% en los distintos tramos de la curva.

En el último mes, los bonos llegan a perder hasta 19% y caen hasta 22% desde los máximos recientes.

De esta manera, todos los tramos de la curva vuelven a operar en zona de mínimos históricos y con sus tasas de interés desplazadas fuertemente al alza.

Hoy la deuda argentina es la más riesgosa del planeta. Los bonos del tramo corto rinden entre 57% y 48%, mientras que los bonos más largos promedian una tasa del 30%.

Además de las tasas altas, la curva está fuertemente invertida, lo cual da cuenta que el mercado tiene una gran desconfianza sobre la capacidad y/o voluntad de pago del Gobierno respecto de sus compromisos financieros.

Los bonos argentinos siguen encontrando un fuerte viento de frente a causa del contexto global desafiante para la renta fija mundial.

Los analistas de BIND Inversiones remarcaron como el escenario global complica a la deuda local, haciendo que opere con mayor volatilidad, potenciada por los desequilibrios internos.

"Los soberanos en dólares operan a la baja, en medio de un complicado contexto externo después de un mal dato de inflación de la semana pasada en EE.UU. mayor a la prevista. , lo que impulsaría a una mayor tasa de interés por parte de la Fed. A nivel local, el malestar de los inversores por la falta de un plan para reducir la elevada inflación sigue presente, sumado a esto las cuestiones políticas de cara al año 2023 que generan una mayor incertidumbre", comentaron.

Los analistas de Banco Mariva afirmaron que los bonos en dólares se vieron afectados por el contexto de mayor volatilidad global.

Según advierten desde la compañía, durante los últimos tres meses, los bonos de Argentina sufrieron más que sus pares regionales, que perdieron en promedio un 7% en dólares, mientras que los primeros perdieron alrededor de un 16% en el mismo período.

"La aversión al riesgo en el extranjero ha sido el principal impulsor de la dinámica de precios de la deuda high yield. La deuda soberana sufrió las consecuencias de la creciente presión inflacionaria y la respuesta agresiva de los principales Bancos Centrales. Los inversores redujeron posiciones en instrumentos más riesgosos y la deuda con mayores dificultades fueron los que más sufrieron.