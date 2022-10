Deuda CER: qué bonos recomiendan para inversores ante la disparada de tasas y temor a reperfilamiento

Los bonos argentinos en pesos están haciendo una pausa. De esta manera, los rendimientos de la deuda en el tramo corto vuelven a desplazarse hacia arriba y así, los rendimientos reales dentro de la curva CER abandonan el terreno negativo.

El mercado sigue desconfiando sobre la posibilidad de algún evento crediticio. Tal sospecha se percibe en el salto de rendimientos entre 2023 y 2024. El debate hoy radica en si conviene posicionarse antes o después de las elecciones.

sin tasas negativas en la curva cer

Casi todos los bonos de deuda CER operan con tasas reales positivas ya que se ha evidenciado un desplazamiento hacia arriba en todos los tramos.

Es decir, ya no se observan tasas reales en niveles negativos dentro de la curva CER.

El tramo más corto de la curva CER, es decir, con vencimientos hasta 2024, se observan tasas que oscilan entre el 0,5% y 6 por ciento.

Si se pasa a vencimientos de 2024 en adelante, las tasas reales pegan un fuerte salto. Los bonos de 2024 en adelante operan con rendimientos de entre 10% al 13%.

Estas tasas son más elevadas respecto de los rendimientos de fines de agosto cuando el tramo corto de la curva operaba en tasas negativas y los vencimientos posteriores a las elecciones rendían entre 8% y 10 por ciento.

El salto de rendimientos entre 2023 y 2024 da cuenta que el mercado sigue temiendo un posible evento crediticio durante el periodo electoral.

Es decir, a mayor riesgo, mayor es la tasa y de esta manera, queda claro que el mercado sospecha que podría ocurrir algún evento y lo justicia exigiéndole más tasa a los bonos más largos.

Por esta razón, los analistas siguen prefiriendo los bonos CER del tramo más corto ya que, por ahora, quedan cubiertos de encarar un evento crediticio debido a que el mercado no espera que ocurra durante los meses previos a las elecciones.

Juan Manuel Anciaume, socio y director de sales and trading de Criteria, explica que si bien el BCRA mantiene su política de dar liquidez en los títulos del Tesoro con posturas de compra en 2023 y 2024, para esos vencimientos mantiene aún tasas reales muy elevadas, mostrando que permanece en un modo "wait and see" a la espera de definiciones

"Existe un diferencial de rendimientos elevado entre activos de agosto 2023 y marzo 2024 lo que significa que el mercado asigna alguna probabilidad a que estos activos participen en algún tipo de ejercicio de refinanciación", dijo.

Los analistas de Banco Mariva remarcan que el temor a un default es el principal riesgo de toda la curva en pesos.

"A medida que se acercan las elecciones, puede volver a crecer el temor a un reperfilamiento de bonos en pesos, y la prioridad del Gobierno podría estar en mantener los vencimientos de corto plazo con liquidez, en lugar de asistir a toda la curva del peso, similar a las últimas intervenciones del BCRA en julio. Por ello priorizamos un posicionamiento defensivo en los tramos más cortos de la curva", dijeron desde Banco Mariva.

Oportunidades

El mercado sigue prefiriendo la deuda CER como un refugio para el posicionamiento de los pesos en un contexto de elevada inflación.

Sin embargo, la discusión radica sobre si es conveniente ubicarse en el tramo corto o en el largo, dadas las sospechas de un eventual reperfilamiento de la deuda en pesos.

Los analistas de Grupo SBS agregaron que la alta nominalidad de la economía, con datos de alta frecuencia que apuntan a una inflación corriendo entre 6,7% al 7% hacia fines de septiembre, los lleva a seguir prefiriendo CER del tramo corto.

Los analistas de IOL InvertirOnline remarcaron que para los inversores que quieran invertir pensando en un corto plazo, (menos de 6 meses), sugieren sumar la letra que ajusta capital por CER con vencimiento en febrero del 2023 (X17F3).

Este instrumento cuenta con una TIR a la fecha de CER+3% y con una TIR esperada del 118% considerando las estimaciones del REM.

"Si se cumplen los pronósticos del REM, lograría superar a la inflación estimada para los próximos doce meses", dijeron.

Además agregaron que, otra opción interesante para el corto plazo sería sumar a la cartera el bono TX23, con vencimiento el 23 de marzo del 2023 y que rinde a la fecha CER 3%.

"El rendimiento esperado de este bono se sitúa en 125%, por lo que también superaría a la inflación", puntualizaron desde IOL.

Finalmente, agregaron que para perfiles moderados que buscan posicionarse en pesos a mediano plazo, sugieren la letra CER con vencimiento en mayo del 2023 (X19Y3).

"Este instrumento pagará su capital ajustado por inflación el 19 de mayo del 2023, con una TIR a la fecha de CER+3% y con una TIR esperada del 120% considerando las estimaciones del REM", comentaron.

Por su parte, Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, remarca que la alternativa preferida entre las curvas soberanas en pesos son los CER.

En ese sentido, ve mayor atractivo en la parte mas larga de la curva, identificando al TX26 y al TX28 como las mejores opciones.

"La brecha de rendimientos con respecto a la deuda más corta con vencimiento hasta 2023 es significativa y los CER largos permiten tener algo más de cobertura a la baja vía paridades. En este sentido, el mercado descuenta que la curva CER llegará a las PASO con paridades debajo del 80% y una curva plana, escenario que vemos como suficientemente defensivo como para posicionarse en el tramo largo de la curva CER a esta altura del partido", explicó Yarde Buller.