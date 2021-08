Tarjetas al rojo vivo y vivir al límite: 5 señales de que no se va por el buen camino

La administración de las finanzas personales suele ser complicada y frustrante, hay muchas cosas a tener en cuenta para poder alcanzar los objetivos que uno se propone para su dinero y poder generar una buena caja de ahorros .

Con la llegada de la pandemia del Covid-19 muchas personas se vieron aún más afectadas por los problemas económicos ya existentes en la Argentina. En un contexto altamente inflacionario, donde la inflación ya alcanzó el 50%, la situación puede ser desesperante y el buen manejo de las finanzas personales se vuelve primordial para poder estar tranquilo y eventualmente alcanzar la estabilidad económica.

Al darse cuenta de que las finanzas personales corren peligro, el primer paso es reconocer que hay un problema y buscar donde está el génesis del mismo . Estas son cinco señales que indican que las finanzas personales corren peligro:

NO TENER UN PRESUPUESTO MENSUAL

La creación de un presupuesto mensual en donde se pronostique que tanto dinero habrá que gastar, y en qué es la base de todo el manejo del dinero. Para armar el presupuesto es necesario registrar todos los ingresos existentes y proyectar los ingresos y gastos, en base a lo que se observa y lo que se espera que ocurra a futuro . Es necesario saber cuánto dinero podrá ser destinado al ahorro y, también, controlar ese ahorro.

La creación de un presupuesto mensual es clave para la organización de las finanzas personales

La creación del presupuesto también pondrá en evidencia los gastos mensuales . Es sumamente necesario conocer cuánto se gasta mensualmente y llevar un registro detallado de ello para poder detectar las fugas de dinero y corregirlas.

DIFICULTADES MENSUALES PARA CUMPLIR CON LOS GASTOS FIJOS

Si uno no vive dentro de sus posibilidades económicas y, entonces, gasta más de lo que gana o lo que ahorra, cumplir con los pagos mensuales a fin de mes se vuelve imposible . No poder cumplir con estos compromisos financieros es una clara alerta roja para las finanzas personales, es necesario establecer prioridades y controlar los gastos para poder llegar a fin de mes tranquilo . Algunos gastos fijos pueden incluir: alquiler, expensas, ABL, escuelas, servicios de teléfono, internet o cable, etcétera.

Poder cubrir los gastos fijos mensuales es necesario para una economía personal solida

Algo que puede estar fomentando la fuga de dinero es un exceso de gastos fantasma: gastos diarios imperceptibles que se realizan, probablemente, sin darse cuenta y están tan incorporados al día a día que uno ni siquiera se pregunta si puede suprimirlos. Armar un buen presupuesto es clave para identificarlos y, en un futuro, suprimirlos.

FALTA DE OBJETIVOS CLAROS PARA EL DINERO

Ante la falta de una meta sólida y bien establecida, se vuelve más difícil cuidar el dinero y más fácil gastarlo en cosas innecesarias. Si uno no tiene un objetivo claro, es más complicado lograr enfocar los esfuerzos para lograrlo. Planificar y establecer los objetivos del dinero es clave para poder recobrar el rumbo de las finanzas personales.

Organizar y establecer un plan de cumplimiento, con plazos para poder estimar cuánto tiempo llevará lo que se pretende lograr, es una buena forma de empezar. Usar una planilla de excel o una herramienta de visualización permitirá identificar el tiempo necesario, las dificultades y descubrir oportunidades.

NO EXISTEN LOS AHORROS

Si existe algo indispensable para el buen manejo de las finanzas personales y una futura estabilidad económica, es un plan de ahorro sólido. Actúa como un amortiguador financiero que se vuelve indispensable para el buen manejo de la economía personal.

Los ahorros actúan como un amortiguador financiero

Si no existe un plan de ahorro y la caja de ahorros está vacía, no sólo es un foco de peligro para las finanzas personales, sino que también puede dificultar posibles problemas que uno tenga que enfrentar. El ahorro no existe sólo en pos de conseguir una futura independencia económica o de guardar dinero para un viaje, sino que también funciona como un fondo de emergencia que permitirá salir adelante en posibles situaciones límite : alguna enfermedad, un accidente o incluso un periodo de desempleo.

Es importante conocer la diferencia entre ahorro e inversión: al ahorrar uno guarda dinero para disponer de él en el futuro, pero cuando se invierte, además, se busca obtener un rendimiento de ese dinero que se ha ahorrado, es decir, la inversión es un paso más allá del ahorro . Primero se ahorra y luego se decide si se quiere invertir y así obtener rendimientos del ahorro.

Una buena idea para organizar el plan de ahorro y el presupuesto mensual es usar la regla 50/30/20: 50% de los ingresos irán a los gastos fijos, 30% irán a gastos variables y 20% serán destinados al ahorro.

DEUDAS EN LAS TARJETAS DE CRÉDITO

Si las tarjetas de crédito están sobregiradas y ahogadas en deudas, es un claro indicador de que uno está viviendo por fuera de sus posibilidades económicas , está gastando más de lo que gana y las deudas se siguen acumulando y destruyendo el bolsillo.

Marc Cuban, un famoso empresario estadounidense dueño de los Mavericks, el equipo de Dallas de la NBA, dijo: "la financiación o pagos fraccionados de las tarjetas de crédito son la peor inversión que puedes hacer. El dinero que ahorré de intereses al no tener ninguna deuda es mejor que cualquier ganancia que pueda obtener invirtiendo en el mercado de acciones" .

