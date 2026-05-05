La Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) anunció la salida a Bolsa de TSK, compañía asturiana de tecnología e ingeniería. De acuerdo al folleto, TSK ofrece un número de acciones nuevas a un precio por acción que se espera que se sitúe dentro del rango de precios de oferta no vinculante de entre 4,45 euros y 5,05 euros con el fin de obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 150 millones de euros a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones de nueva emisión. Los títulos se comercializarán en el Mercado Continuo de las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia y estarán dirigidos a “inversores cualificados” en cualquiera de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y en el Reino Unido. Las acciones no serán ofrecidas ni vendidas en Estados Unidos. Por otra parte, TSK concederá una opción a Banco Santander, en calidad de gestor de estabilización para suscribir un número de acciones ordinarias adicionales que representen hasta el 15% de las acciones ofrecidas al precio de oferta (neto de cualquier comisión acordada) para cubrir las sobreasignaciones de los nuevos títulos. La opción de sobreasignación podrá ser ejercida, en su totalidad o en parte, por el gestor durante un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha en que las acciones coticen. Asimismo, Banco Santander y CaixaBank actuarán como bancos coordinadores. En el caso de la entidad cántabra también absorberá la función de banco agente, mientras la catalana de asesor financiero. Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets, actuarán previsiblemente como colocadores (joint bookrunners). En tanto, Hogan Lovells International figura como asesor legal de la compañía y Garrigues como asesor legal de los managers. La empresa, cuyo accionista de referencia es la familia Garcia Ballina ya tiene garantizado un 40% de la colocación con compromisos firmes de inversores por el 40% del objetivo, esto es unos 63 millones de euros. La idea de la salida a Bolsa es contribuir a financiar el plan de negocio. TSK prevé más de 4.000 millones de euros de ingresos entre 2025 y 2028. De acuerdo al calendario previsto, los títulos comenzaran a cotizar el próximo 13 de mayo. TSK tiene previsto destinar los fondos netos de la oferta a reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico. En concreto, la tecnológica planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos. Para TSK la salida a Bolsa representa un paso natural en el desarrollo a largo plazo de la empresa, ampliando su base accionarial, mejorando el acceso a los mercados de capitales y reforzando su perfil institucional como sociedad cotizada. “Creemos que una OPS reforzará nuestra flexibilidad financiera y las relaciones con nuestros grupos de interés, ampliará nuestra base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK”, afirmó Joaquín García Rico, consejero delegado de la compañía con sede en Gijón y con más de 1.500 empleados. Desde hace décadas, la empresa construyó una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con los grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran los mercados de TSK: electrificación, digitalización y descarbonización. Asimismo, el grupo considera que está bien posicionado para beneficiarse de tendencias de crecimiento estructural a largo plazo ya que, dice, se espera que la demanda de energía impulse oportunidades de inversión sostenida en todas las etapas de la cadena de valor de la electricidad. En cuanto a la demanda digital, se está impulsando la construcción de instalaciones de centros de datos. Destaca, además, las inversiones en descarbonización y transición energética que se están llevando a cabo, como la creciente demanda de minerales críticos está acelerando la actividad minera global y las necesidades de almacenamiento y manejo portuario. El grupo combina capacidades de diseño, ingeniería, aprovisionamiento, construcción, puesta en marcha y, en proyectos seleccionados, operación y mantenimiento, lo que le permite apoyar a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Con más de 40 años de trayectoria, TSK ejecutó proyectos a nivel global y se armó de una amplia presencia internacional en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía. Los ingresos de la compañía ascendieron a 1.035 millones de euros. El 91% de los ingresos provino del segmento de Transición Energética y Digitalización, mientras que el 9% fue generado por la división de Handling y Minería. El 78% de las ventas llegaron de proyectos en América, el 12% en Europa y el 10% en el resto del mundo. TSK cerró 2025 con un incremento del 37% en el Ebitda, alcanzando los 99,7 millones de euros. En tanto, el beneficio neto creció un 64,3% hasta alcanzar los 32 millones. A 31 de diciembre de 2025, la cartera de pedidos del grupo ascendió a 1.292,1 millones de euros y los acuerdos de exclusividad de proyectos representaron un valor estimado agregado de 3.665 millones.