En una etapa clave para el sistema financiero argentino, marcada por la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal y el nuevo marco regulatorio impulsado por la Unidad de Información Financiera (UIF), Supervielle se posiciona como protagonista: es el primer banco privado en habilitar los depósitos en dólares bajo este esquema. La decisión no solo refleja agilidad operativa, sino también una definición estratégica. En un contexto donde el desafío es reconstruir confianza y canalizar ahorros hacia el sistema formal, la entidad avanza con una propuesta concreta que combina previsibilidad, simplicidad y rendimiento en moneda extranjera. En línea con las normativas difundidas por el Banco Central de la República Argentina y la UIF, Supervielle permite a sus clientes depositar dólares sin requerimiento de documentación al momento del depósito, facilitando su ingreso al circuito financiero formal. Pero la entidad va más allá de la operatoria básica: redobla la apuesta con una propuesta de valor diseñada para hacer rendir esos dólares. Así, solo con contar con una cuenta en Supervielle, los clientes pueden depositar sus dólares y comenzar a generar retornos, combinando liquidez, respaldo bancario y oportunidades de inversión. La Ley de Inocencia Fiscal inaugura una nueva etapa para quienes buscan regularizar y canalizar sus dólares dentro del sistema. En ese escenario, Supervielle no solo acompaña la implementación normativa, sino que lidera el proceso dentro del segmento privado, transformando una medida regulatoria en una propuesta de valor tangible. La estrategia es clara: convertir los dólares inmovilizados en una herramienta de crecimiento. Con una operatoria ágil, sin exigencias adicionales y con alternativas de rendimiento competitivo, Supervielle busca posicionarse como el banco de referencia para quienes decidan dar el paso y reinsertar sus ahorros en el circuito financiero. En un mercado que empieza a reconfigurarse, la entidad marca el ritmo: primero en adherir, primero en ofrecer rendimiento y primero en capitalizar una oportunidad histórica para el ahorro en moneda extranjera. Para aprovechar este beneficio solo hace falta ser cliente de Supervielle. Quienes no lo sean pueden darse de alta en supervielle.com.ar