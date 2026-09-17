Empezar a vender por internet puede representar un desafío para muchos emprendedores. Definir cómo mostrar los productos, gestionar los pagos, organizar los envíos y llegar a nuevos clientes suelen ser algunos de los primeros obstáculos para quienes buscan desarrollar un negocio digital.

Sin embargo, cada vez más personas encuentran en las plataformas de comercio electrónico una forma de dar ese primer paso. Según el informe Efecto MELI presentado por Mercado Libre, para el 67% de los vendedores que operan dentro de su ecosistema, la plataforma representó su primera experiencia vendiendo por internet.

El dato refleja cómo evolucionó el comercio electrónico en Argentina durante los últimos años y cómo miles de pequeños negocios comenzaron a incorporar canales digitales para ampliar sus oportunidades comerciales. Durante 2025, más de 3,5 millones de pymes y emprendedores operaron dentro del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago. Además, cerca de 42.000 comenzaron a vender en la plataforma por primera vez.

Un primer paso que puede abrir nuevas oportunidades

Para muchos emprendedores, vender online no solo implica sumar un canal de ventas. También representa la posibilidad de llegar a clientes que se encuentran fuera de su ciudad, ampliar la visibilidad de sus productos y acceder a herramientas que facilitan la gestión del negocio.

Foto: Mercado Libre.

Los números del informe muestran que esa expansión ya está ocurriendo. Durante 2025, dos de cada tres PyMEs que venden en Mercado Libre llegaron a una ciudad donde antes no comercializaban sus productos, mientras que dos de cada tres envíos cruzaron al menos una frontera provincial.

Esta posibilidad de conectar oferta y demanda en distintas regiones del país contribuye a que negocios de diferentes tamaños amplíen su alcance y encuentren nuevas oportunidades de crecimiento sin necesidad de abrir sucursales físicas o realizar grandes inversiones iniciales.

Cómo cambian los negocios cuando incorporan herramientas digitales

El informe Efecto MELI también muestra que casi la mitad de las PyMEs que venden en Mercado Libre utilizó herramientas de inteligencia artificial por primera vez durante 2025. Entre quienes las adoptaron, cerca del 70% las empleó para mejorar imágenes de productos, mientras que otros negocios las utilizaron para crear contenido audiovisual o analizar reseñas y reclamos.

Más allá de las herramientas disponibles, el dato que sobresale es que para millones de emprendedores el camino hacia el comercio electrónico comenzó con una primera venta online. Y para una gran parte de ellos, esa experiencia inicial terminó convirtiéndose en una puerta de entrada a nuevas oportunidades de crecimiento, expansión y desarrollo comercial.