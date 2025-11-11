SoftBank decició desprenderse de su participación en Nvidia por u$s 5830 millones y marca, así, un giro en su estrategia inversora, ya que, según informó el director financiero de la empresa,Yoshimitsu Goto, estas operaciones forman parte de una política de monetización de activos orientada a mantener la solidez financiera de la compañía. “Queremos proporcionar muchas oportunidades de inversión para los inversores, mientras seguimos manteniendo la fortaleza financiera”, afirmó. Y añadió que, mediante estas herramientas, la empresa se asegura de estar preparada para obtener financiación de manera segura. La salida deNvidia puede resultar inesperada, pero tiene antecedentes. Vision Fund, el fondo de inversión de SoftBank, fue uno de los primeros inversores en Nvidia, con una participación deUSD 4.000 millonesen 2017, que vendió completamente en enero de 2019. Además, a pesar de la reciente desinversión, los intereses comerciales de SoftBank siguen estrechamente vinculados a Nvidia. La empresa participa en diversos proyectos de inteligencia artificial que dependen de la tecnología de esa compañía estadounidense. No obstante, las acciones de Nvidia acusaron el golpe. Registraron caídas en las operaciones previas a la apertura del mercado este martes. Noticia en desarrollo.-