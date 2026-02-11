Este martes, el Banco Central volvió a comprar dólares. Esta vez, embolsó unos u$s 42 millones de dólares, pero las reservas registraron una baja de u$s 91 millones hasta los u$s 45.232 millones. Esto respondió a una baja en la cotización del oro en la jornada. La baja fue de 1,4% diario. Se ubicó en torno a los u$s 5005, aunque después recuperó algo de valor. Asimismo, hubo un pago al BIS por algo más de unos u$s 100 millones. El Central había realizado el segundo mayor embolso de dólares del año en la jornada previa: compró u$s 176 millones el lunes. “Representó más del 40% del volumen operado en el día”, señaló Salvador Vitelli, analista de Romano Group, en la red social X. Con la compra de este martes, acumula embolsos por u$s 532 millones en lo que va de febrero y u$s 1692 millones en los primeros dos meses del año. Esto, con un tipo de cambio que marca una tendencia bajista pronunciada este año, que se profundizó en las últimas ruedas y un dato de inflación que se disparó y alcanzó el 2,9% en enero. “En ese sentido, hay que mencionar que no parece haber causas mecánicas de la inflación porque tenemos un tipo de cambio relativamente fijo y una inflación creciente”, apuntó a El Cronista el economista Pablo Ferrari. Asimismo, señaló que “se ve una economía en la que parece haber dólares en la economía y que el carry trade es un incentivo para que aumente la oferta, lo que hace bajar la cotización” y facilita las compras del BCRA. Gracias al embolso de este martes, las reservas brutas del BCRA se ubicaron en u$s 45.323 millones en la jornada y volvieron a superar los u$s 45.000 millones, un nivel que había perdido el 5 de febrero, cuando el Gobierno le pagó al Fondo Monetario Internacional unos u$s 852 millones por vencimiento de intereses. Si bien este martes siguieron por arriba de ese nivel, bajaron por cambios en las cotizaciones y la cancelación de crédito con el BIS. El lunes, el BCRA publicó finalmente el balance diario de la entidad correspondiente al jueves 5 de febrero e “informó una baja de reservas brutas de poco más de u$s 660 millones, que se combinó con compras de la autoridad monetaria en el MLC por u$s 127 millones, cotización estable del oro y suba de encajes en moneda extranjera por casi u$s 30 millones”, dijo la consultora Outlier. En otras palabras, ese día salieron unos u$s 820 millones, cifra que es bastante similar al pago de cargos financieros que habían vencido con el Fondo Monetario (FMI) en el arranque de febrero. “Además, ese día tuvimos una caída de los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA por $1,14 billones, que son equivalentes a poco menos de unos u$s 800 millones”, detallaron. “Lo mencionado sería consistente con la compra del Tesoro de los DEG al BCRA para pagarle al FMI con, en su mayor parte, pesos del Tesoro depositados en la entidad”, dedujo Outlier.