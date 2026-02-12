¿Volverá la Argentina formalmente a la categoría de emergentes? La decisión corre por cuenta de MSCI, acrónimo de Morgan Stanley Capital International aunque ya una empresa independizada de esa entidad financiera. Esa recategorización da luz verde a que fondos específicos de mercados emergentes queden habilitados para canalizar flujos a las acciones argentinas. Muchos fondos “pasivos” invierten copiando estos índices que actúan como una referencia estándar a nivel mundial. Un informe del JP Morgan conocido ayer analizó en detalle la situación de la Argentina. Describe cómo las amplias reformas encaradas por el gobierno de Milei, “incluyendo la eliminación de los controles de capital, la liberalización cambiaria y la modernización de la infraestructura del mercado, han posicionado a Argentina para una posible reclasificación del MSCI. Sin embargo, los analistas del JP Morgan destacaron que persisten varios desafíos, como las restricciones vigentes a los inversores institucionales extranjeros y la necesidad de una mayor transparencia regulatoria y estabilidad institucional. “Una mejora exitosa podría generar importantes entradas pasivas y ampliar la participación de los inversores, pero el cronograma dependerá de la implementación sostenida de las reformas y la continuidad de las políticas después de las elecciones presidenciales de 2027”, consigna. Por lo tanto, el regreso argentino a los emergentes, hoy se halla en “stand alone” o independiente, puede pasar para después de las elecciones presidenciales. Destruir se lo hace rápido, reconstruir es lento. “Las entradas estimadas al mercado podrían alcanzar alrededor de u$s 2300 millones, lo que podría convertirse en un motor importante para el mercado de renta variable, especialmente considerando que se trataría de flujos puramente pasivos. También es probable que los fondos activos busquen alinearse más estrechamente con el índice de referencia o, al menos, incluir a Argentina en sus carteras de mercados emergentes”, destaca el informe del JP Morgan. Más allá de la demora en que se consiga esa reclasificación, el informe resalta la recomendación de sobreponderar en portafolios a los papeles de la Argentina, “ya que observamos que el Gobierno avanza en reformas que podrían allanar el camino para la reclasificación del MSCI, un factor que podría impulsar aún más el mercado de renta variable, a la vez que fortalece los fundamentos macroeconómicos”. Lo fundamenta de la siguiente manera: el Merval cotiza a 9,5 veces en el “PER” (la relación entre precios y ganancias por acción de cada empresa), muy por debajo de los niveles de 15 observados durante la administración Macri, lo que ofrece un importante potencial de crecimiento a medida que se mejora la credibilidad de las políticas y el acceso al mercado. Puntualmente destaca al Grupo Financiero Galicia y Vista. “MSCI continúa monitoreando a la Argentina, señalando que persisten varias restricciones para los inversores institucionales extranjeros, junto con la disponibilidad limitada de información en inglés y los desafíos constantes en la infraestructura del mercado y la estabilidad institucional. El plazo para la reclasificación dependerá de la eliminación total de estas barreras y de la continuidad de la política después de las elecciones presidenciales de 2027”, destacaron los analistas del JP Morgan. Los mercados siempre se anticipan por lo que eventualmente, con el paso de los meses, y siempre que la Argentina consiga avanzar en los desafíos arriba mencionados, las acciones locales comenzarán a reflejar una eventual recategorización del país. MSCI apunta siempre a que cada mejora sea sostenible: no ascenderá a Argentina hasta estar seguro de que no descenderá en el corto plazo. Es lógico.