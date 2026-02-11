El Banco Central continúa acumulando dólares para fortalecer sus reservas. Este miércoles se alzó con u$s 214 millones, la cifra más alta desde que comenzó el programa de acumulación de divisas el pasado 5 de enero. Las reservas internacionales brutas aumentaron u$s 75 millones, por lo que treparon hasta los u$s 45.307 millones. La entidad conducida por Santiago Bausili logró un récord en su intervención diaria en el mercado libre de cambios, superando al 14 de enero, cuando había sumado u$s 187 millones. Así, acumula u$s 1906 millones en lo que va del año, encadenando 27 ruedas consecutivas de compras de dólares. La intervención más alta del Central en lo que va de 2026 sucede en momentos en que el dólar continúa cayendo en la plaza cambiaria. El tipo de cambio mayorista retrocedió este miércoles 0,2% y se operó a $ 1405 en la punta vendedora, mientras que el oficial bajó 0,4% y se negoció a $ 1420. Esa caída genera una apreciación del peso y amenaza con erosionar lentamente la competitividad de las exportaciones argentinas. Según adelantó El Cronista, la forma de detener ese fenómeno sería que el BCRA acelere las compras de divisas. “Si el Banco Central le pusiera un piso más alto en $ 1450, estaría comprando más reservas. Claramente está eligiendo comprar menos y que el tipo de cambio baje, probablemente con el objetivo de apuntalar la desinflación”, aseguró Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI. Hace una semana, Caputo insinuó que, sin la intervención del BCRA, el dólar hubiera caído más en el mercado cambiario. Incluso, el ministro le puso precio a ese escenario, al sostener que la divisa estadounidense hubiera operado en los $ 1300.