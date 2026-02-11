El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios. En este contexto, las personas que buscan resguardar el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que brinda cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios. Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que concluya el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: