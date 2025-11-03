Se alejan los temores de default y el mercado ve potencial en la deuda de ley local: cuáles son los preferidos
El mercado ve un escenario positivo para la deuda y un contexto de mayor confianza sobre la capacidad de pago de la deuda. Por ello, los analistas ven menos necesidad de tener cobertura legal en la renta fija local
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 12 de noviembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.