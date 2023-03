Recalculan la sangría de dólares de este año y ya hay pronósticos catástrofe

El Banco Central frenó en la última semana el drenaje de dólares de sus reservas en sus intervenciones cambiarias. Pero el mercado no es optimista sobre la dinámica que tendrá a lo largo de marzo, ya que recién entre finales del mes y principios del próximo arrancará la comercialización de la cosecha gruesa, que además estará afectada por la sequía.

Más allá de la modificación en la meta de reservas acordada con el FMI, el Central enfrentará este año un escenario más complejo que el de 2022 en materia de acumulación de divisas. Principalmente, por los menores ingresos netos de dólares por los canales comercial y financiero y las mayores presiones cambiarias en el marco del proceso electoral.

Los analistas de LCG estiman que en términos netos este año ingresarán unos u$s 10.000 millones menos a la arcas del Central respecto a 2022. Prevén que las reservas brutas avanzarán cerca de u$s 2500 millones, la mitad de la suma que registraron el año pasado, y se ubicarán en torno a los u$s 47.000 millones al cierre de 2023.

El faltante de reservas, destacaron, deberá ser administrado entre mayores restricciones a las importaciones (un control más férreo cubriría hasta dos tercios del rojo), más limitantes a los pagos de deuda entre empresas privadas y las nuevas metas de acumulación de divisas que se acuerden con el organismo multilateral de crédito.

MENOS DÓLARES



Uno de los factores que generará más peso en el diferencial de ingresos de dólares son los desembolsos del FMI. A diferencia de lo que ocurrió en 2022, cuando el organismo financió al país con más de u$s 7300 millones netos y generó el avance de las reservas, este año el balance entre pagos y desembolsos arrojará un saldo negativo.

El ministro Sergio Massa acordó con el FMI un recorte en la metas de acumulación de reservas.

El Tesoro deberá abonar al Fondo Monetario casi u$s 1900 millones netos. Este saldo, teniendo en cuenta el financiamiento positivo que obtuvo durante el año pasado, se traduce en que en 2023 este canal aportará un diferencial negativo de más de u$s 9200 millones en el ingreso de flujos de dólares en relación al período anterior.

Las exportaciones de bienes, por su parte, generarían este año un total de u$s 82.3385 millones, según estimó LCG. Este monto es u$s 8150 millones menor al que se registró en 2022, como consecuencia de los malos factores climáticos y el adelantamiento en las liquidaciones de dólares que realizó el complejo agroindustrial para aprovechar el tipo de cambio que obtuvieron en el programa del "dólar soja".

El Banco Central vendió el mes pasado casi u$s 900 millones y tuvo el peor febrero en dos décadas.

Otros dos factores que implicarán mayores exigencias son las recompras de bonos soberanos que anunció el ministro Sergio Massa y los pagos de intereses por la deuda que fue reestructurada en 2020. Los primeros implican u$s 1000 millones, mientras los segundos representan más de u$s 2000 millones y dejan un diferencial negativo de u$s 670 millones respecto a 2022.

Del lado positivo, habrá menores exigencias por el lado de la importación de energía, debido a la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, la baja del precio internacional del petróleo y las proyecciones que indican una caída de la actividad económica. Los menores precios y cantidades de este canal generarían un déficit de casi u$s 6200 millones menor al de 2022.

Además, los analistas prevén que la balanza de turismo generará un rojo de casi u$s 5000 millones, lo que implicaría un ahorro de más de u$s 1800 millones, impulsado por los mayores controles cambiarios y más ingresos de divisas del turismo receptivo mediante en la plaza legal. A esto se suma un ahorro de unos u$s 770 millones anuales en fletes por bajas de precios y cantidades.