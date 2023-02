Menos dólares: un factor clave profundizó la pérdida de reservas y el rojo del mes saltó a u$s 800 millones

La caída de las reservas en dólares del Banco Central no se detiene. A las ventas diarias que la entidad realiza en el mercado oficial de cambios para abastecer a la demanda autorizada, ahora se suman los adelantos en pagos para la importación de energía, con los que el Gobierno proyecta un importante ahorro en el año.

El Central terminó la jornada de este miércoles con un saldo negativo de unos u$s 292 millones tras su intervención cambiaria, de los cuales u$s 262 millones fueron destinados para el pago de uno de los barcos con combustibles importando. Así, el rojo del crece a más de u$s 800 millones.

NOTICIA EN DESARROLLO.