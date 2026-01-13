En esta noticia Wall Street corrige desde máximos y el sector financiero lideró las bajas

Los bonos soberanos en dólares operaron en su mayoría a la baja. El castigo se concentró en el tramo corto con los 2029 y 2030 que cayeron entre 1,5% y 2,5%, tanto en Globales como en Bonares. Fue el peor desempeño de la curva en la rueda. El tramo medio (2035) también bajó, pero con pérdidas más acotadas, en el orden de 0,3% a 0,6 por ciento.

En el tramo largo (2038–2046) el comportamiento fue mixto, con algunos títulos apenas positivos o planos, pero sin fuerza suficiente para compensar las caídas del resto de la curva. Con este movimiento, el riesgo país subió a 579 puntos básicos.

También fue una sesión negativa para la renta variable argentina. Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street cayeron hasta 3,5% liderados por Supervielle, Grupo Financiero Galicia y Telecom Argentina.

En Buenos Aires, el S&P Merval no logra sostener una buena performance. El índice accionario de BYMA vuelve a caer por segunda rueda consecutiva tras venir de dos jornadas en verde (jueves y viernes).

Así, medido en dólares, pierde los u$s 2000 tras caer más de 1,5% en moneda dura. Las acciones que más cayeron fueron Sociedad Comercial del Plata (5,1%); Supervielle y Telecom Argentina.

Al respecto, Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, en diálogo con El Cronista, comentó que la operatoria del mercado, podría explicarse por una combinación de factores locales que hoy pesan más que el contexto externo.

Juárez explicó que el mercado ya descontó gran parte del ajuste macro inicial, “pero aún espera señales más concretas sobre sostenibilidad fiscal, acumulación de reservas y timing de salida del cepo”, advirtió.

Y es que mientras esos hitos no se materialicen, “los bonos tienden a lateralizar, el riesgo país se mantiene alto y el S&P Merval pierde tracción”, advirtió Juárez.

Para el estratega, no alcanza con evitar malas noticias, “para que los activos argentinos vuelvan a tomar impulso, el mercado necesita catalizadores claros y creíbles, más allá de que el contexto internacional sea hoy menos favorable”, concluyó.

Wall Street corrige desde máximos y el sector financiero lideró las bajas

Wall Street cerró en baja este martes, con el sector financiero como principal lastre. Las acciones de JP Morgan cayeron cerca de 4% pese a presentar ganancias mejores a las esperadas, afectadas por la baja en comisiones de banca de inversión y por la advertencia del banco sobre el impacto negativo que tendría un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. La señal reavivó ventas en el sector, que terminó por arrastrar también a Visa y Mastercard.

El dato de inflación de diciembre estuvo en línea con lo esperado por el mercado. El IPC general y núcleo en 2,6% interanual y sostuvo las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) más adelante en el año.

Aun así, el clima fue de toma de ganancias tras los máximos recientes, con los inversores “desinflando un poco el globo”, según analistas.

En este contexto, el Dow Jones Industrial Average cayó 0,7%, el S&P 500 retrocedió 0,4% y el Nasdaq Composite perdió 0,4%. El mercado sigue descontando al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos entre junio y diciembre, mientras la geopolítica quedó, por ahora, en segundo plano.