Ayer la caución se disparó hasta máximos de 190% y una tasa promedio ponderada del día de 41,4% y cerró por encima del 90%. Hoy cotiza por encima del 55% (TNA)

Esperan que las tasas se normalicen en las próximas semanas. Qué es la caución y como aprovecharla para los inversores.

Disparada en las tasas en pesos afecta a la caución

El mercado de deuda en pesos se encuentra operando bajo fuerte estrés y volatilidad.

En particular, se observa un escenario de alta tensión y volatilidad en las cauciones aun día.

Ayer la caución se disparó hasta máximos de 190% y una tasa promedio ponderada del día de 41,4%.

Sobre el cierre, la misma terminó en 91%, mostrando el tercer valor más alto desde septiembre.

Hoy cotiza en 55% (TNA) en la caución a un día.

Los demás plazos cotizan en niveles de entre 45% y 40% (TNA).

Lo que se percibe es que el mercado se encuentra bajo tensión, con persistentes disparadas en las tasas de muy corto plazo.

Estas disparadas de tasas se explican tanto por un aumento en la demanda de pesos, aunque fundamentalmente por la liquidez en el mercado de pesos recientemente.

Las tasas en pesos se han desplazado al alza en las ultimas semanas, ya sea por cuestiones estacionales, así como también por medidas implementadas por el BCRA, reduciendo la cantidad de dinero.

Generalmente, cada fin de año suele darse un incremento en la demanda de dinero. Cuando la demanda de un activo crece, su precio también tiende a subir.

Dado que el precio del dinero es la tasa de interés, ante un aumento en su demanda, los rendimientos tienden también a crecer.

Desde comienzo de diciembre hasta la fecha se ha evidenciado una fuerte suba en la demanda de dinero, lo cual se trasladó a las tasas interbancarias, así como también en los activos que cotizan en pesos, ya sea cauciones y las tasas de los títulos en moneda local.

Javier Martínez Serra, Portfolio Manager de Grupo SBS, detalló que la demanda de dinero reflejada con M2 transaccional del sector privado como proxy creció un 12% mensualmente hacia fines de diciembre (29/12/25), mientras que la base monetaria se incrementó solo 3,3% y la liquidez de las entidades financieras se redujo

Según explicó Martínez Serra, esto provocó que tanto las tasas de préstamos interbancarios como de adelantos a empresas se incremente significativamente.

“En gran parte, esto podría estar explicado por la estacionalidad de la demanda de dinero al alza hacia fin de año (SAC, fiestas y vacaciones), lo que luego se revierte rotundamente en febrero y marzo. La mayor volatilidad se refleja en tasas bien cortas, como las interbancarias, para empresas, de caución, y de instrumentos del Tesoro más que nada tasa fija”, afirmó.

En paralelo, el BCRA ha restringido la cantidad de dinero, haciendo que esto provoque un incremento en la volatilidad financiera.

Los analistas de la Consultora 1816 explicaron que la curva de tasa fija se movió al compás de las tasas de corto plazo en las primeras ruedas del mes y a la política monetaria contractiva implementada por el BCRA al absorber pesos del sistema.

“El fuerte rebote de las tasas se debe a que el Gobierno retira más Pesos vía venta de Lelink (BCRA) y spot (Tesoro) que los que inyecta el Central comprando divisas en el MLC. Como resultado de esto, el stock de pasivos remunerados del BCRA , los Pesos que toma a 1 día, estuvo por debajo de $1 billón en cada rueda desde el 29 de diciembre”, explicaron.

Por su parte, Maximilliano Tessio, asesor financiero, remarcó que el plan de acumulación de reservas del BCRA tiene como contracara un aumento notable de las tasas cortas.

“El Gobierno retira más Pesos vía venta de Lelink (BCRA) y spot (Tesoro) que los que inyecta el Central comprando divisas en el MLC”, explicó.

Que es la caución y cómo operarla

La volatilidad de tasas de bonos en pesos persiste, aunque pronto debiera revertirse, por lo que los inversores todavía pueden aprovechar este escenario.

Nicolas Merea Vega, Portfolio Manager de Mariva Fondos, consideró al reciente aumento en la volatilidad de tasas como un fenómeno fundamentalmente asociado a factores estacionales y que pronto debería revertirse.

“La mayor demanda de dinero responde, casi exclusivamente, a cuestiones típicas de fin e inicio de año (principalmente vinculadas al período de vacaciones). Estimamos que este efecto debería extenderse, como máximo, hasta fines de enero”, afirmó Merea Vega.

A su vez, consideró que la actitud del BCRA comprando dólares también debería contribuir a una baja de la tasa de interés en pesos.

“Por el lado de la oferta monetaria, el BCRA comenzó a acumular reservas a través de compras de dólares en el MLC. Esta emisión de pesos no sería esterilizada, en la medida en que responde a una mayor demanda transaccional, y debería contribuir, a mediano plazo, a una normalización de las tasas hacia niveles inferiores a los actuales”, detalló.

Dado estos niveles de tasa, la pregunta clave es qué es la caución y como aprovecharlo.

La caución bursátil es una alternativa de inversión para colocaciones de muy corto plazo.

Es muy interesante para hacer trabajar los pesos, que ofrece alta flexibilidad, es un instrumento garantizado por el mercado y sin riesgo de default.

La caución bursátil es “el plazo fijo de la Bolsa” y su ventaja es que, a diferencia del plazo fijo, es que en este caso el inversor puede seleccionar el período de colocación y ofrece una variedad mucho más amplia respecto del plazo fijo tradicional, que suele ser a 30 días.

El inversor que coloca los pesos (colocador) determina el monto y el plazo a entregar los pesos. Del otro lado, se encuentra el tomador de la caución, el cual toma los pesos y los deberá devolver el capital y los intereses en el plazo acordado en la caución.

Para tomar los pesos debe poner garantías que garantiza el pago futuro y elimina prácticamente los riesgos de incumplimiento. Es decir, el riesgo de default de la caución es altamente bajo.

Al mismo tiempo, puede observar a qué tasas se está negociando cada plazo, pudiendo colocar los pesos desde un día.

Caución bursátil: cómo funciona

Las cauciones tienen plazos más largos, aunque el mayor volumen se concentra en los plazos más cortos y hasta 30 días.

El que coloca los pesos está prestándole a otro participante dentro del mercado, pudiendo invertir los pesos desde un día y hasta 120 días.

El monto de colocación es bajo, desde $ 100 y el inversor sabe de antemano a qué tasa va a hacer rendir sus pesos.

“En lugar de prestarle dinero a un banco como en un plazo fijo tradicional, con las cauciones bursátiles le prestás a otros inversores. Esto se hace a través de la bolsa, lo que permite plazos mucho más cortos. La gran ventaja de la caución colocadora es la flexibilidad, porque no estás atado a un plazo largo de 30 o 90 días", dijeron desde IOL.

Por su parte, desde Balanz explicaron que la caución es una operación financiera garantizada con valores negociables de corto plazo que van desde uno a 120 días en pesos y en dólares.

“Existen dos tipos de operaciones: colocadoras y tomadoras. En la primera, el colocador le presta dinero al tomador y obtiene una tasa de interés. En la segunda, el tomador pide dinero prestado y entrega en garantía cierta cantidad de valores negociables que serán valuados por el mercado”, dijeron.

Además, agregaron que "al vencimiento, el tomador devuelve el capital y paga los intereses devengados al colocador. Se trata de una operación a plazo firme con garantía del mercado“.

Paso a paso para invertir en cauciones

El primer paso para invertir en cauciones es abrirse una cuenta comitente en una sociedad de bolsa (Alyc).

Una vez que tiene la cuenta comitente abierta, se transfieren los pesos. Desde que los pesos quedan depositados en la cuenta comitente, el inversor va a la sección de cauciones dentro de su aplicación o Web de la Alyc.

Dentro de dicha sección, el inversor selecciona el plazo de días en el que quiere dejar el dinero caucionado, es decir, el plazo de inversión de los pesos en el “plazo fijo bursátil”.

A partir de allí, podrá encontrar la tasa de interés a la cual se colocan los pesos, confirmando también el monto a invertir.

Finalmente, confirmando la operación, el bróker ofrece los pesos en el mercado, y del otro lado, los tomadores de pesos aceptan el capital a la tasa de interés del mercado.

Al final del período de colocación, el inversor recibirá acreditado en su cuenta comitente los pesos totales, correspondientes al capital más los intereses.

Desde PPI agregaron que la caución bursátil es una operación de crédito.

"Los plazos de estas operaciones, que se pueden realizar en pesos o en dólares, van de entre uno a 120 días. No obstante, los plazos con más volumen suelen ser menores a los 30 días, en particular, entre 1 y 7 días", indicaron.

Por otro lado, agregaron que la caución colocadora es la que el inversor que posee el efectivo presta dinero al tomador y obtiene un rendimiento (esta tasa se negocia en el mercado) por prestárselo a un plazo determinado.

Mientras que, en la caución tomadora, el tomador (que necesita financiamiento) pide dinero en préstamo y entrega en garantía de ese monto activos financieros.

“Es una operación a plazo, en consecuencia, garantizada por el mercado (BYMA). El beneficio para el inversor -es decir, su retorno- surgirá de la diferencia entre el monto que invierte al inicio de la operación y lo que recibirá al fin del plazo. En concreto, la tasa de interés preestablecida. Dada las características de operación, los riesgos son muy acotados, producto de que, si el tomador de la caución no paga, se liquidan los activos en garantía", remarcaron.