La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este viernes, 24 de julio de 2026 es de 13,04 euros y documentan un total de 110.187 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,08%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró volatilidad con alternancia inicial, luego tres sesiones consecutivas al alza; pese a un retroceso en la penúltima, cerró con un balance ligeramente positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 22.76%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 24.04%. Esta diferencia indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad reciente es menor que la acumulada en el período anual. Este dato sugiere una menor variabilidad en sus precios en los últimos días en comparación con la tendencia general del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,08 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es uno de los principales grupos financieros de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Valencia, con centros corporativos en Barcelona y Madrid y opera también en Portugal a través de BPI.

Ofrece productos y servicios financieros (cuentas y pagos, tarjetas, préstamos e hipotecas, ahorro e inversión, fondos y planes, seguros) para particulares y empresas. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes y corporativa, gestión de activos, seguros y medios de pago; destaca por su red de oficinas, canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y su actividad de microfinanzas vía MicroBank.