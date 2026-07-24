La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este viernes, 24 de julio de 2026 es de 41,05 euros y documentan un total de 16.225 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,47%.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una clara tendencia alcista, con ocho avances y dos retrocesos puntuales (cuarto y noveno día), sin jornadas planas y cerró el periodo con impulso positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 13.79%, mientras que la volatilidad anual es del 19.61%. Dado que el 13.79% es menor que el 19.61%, se puede concluir que el comportamiento de Endesa en la última semana es mucho más estable en comparación con el último año, mostrando menos variaciones en su precio en dicho periodo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 41,12 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.