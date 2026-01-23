En esta noticia Bonos y acciones en verde

El riesgo país cayó a los mínimos en la era de Milei, al retroceder este viernes hasta los 526 puntos básicos. El retroceso del indicador llega en momentos en que el Banco Central encadena compras de dólares en el mercado cambiario, donde acumula casi u$s 1000 millones en lo que va de enero.

Con respecto al jueves, el riesgo país bajó 20 unidades. Se trata de su nivel mínimo en los últimos ocho años. La última vez que estuvo por debajo fue el 13 de junio de 2018, cuando operó en 507 unidades.

El mercado reaccionó positivamente a la compra de reservas del Central, que acumula u$s 978 millones en lo que va del mes.

“Más allá del clima externo, que sigue jugando un rol clave, entre los factores idiosincráticos se destaca que, desde hace varias jornadas, los Globales vienen respondiendo a compras genuinas del Banco Central", consignó PPI.

Desde las elecciones legislativas del 27 de octubre, el riesgo país cayó a la mitad. Antes de los comicios operaba a 1081 puntos, por lo que retrocedió 555 unidades desde ese entonces.

La consultora LCG también destacó la acumulación de reservas como “una señal contundente de solvencia, muy especialmente si proviene de un saldo comercial externo positivo”.

“El riesgo país cediendo por debajo de 550 puntos, seguramente vinculado a la acumulación de reservas, indica que nos acercamos a una situación que permite una mejor administración en el flujo de dólares”, agregó.

Bonos y acciones en verde

Los títulos soberanos en dólares treparon hasta 1,1% en Wall Street, liderados por el Global 2041. En tanto, en la plaza local avanzaron hasta 1,2%, encabezados por el AL35.

Los ADR de empresas argentinas ganaron hasta 4,4%, encabezados por BBVA. YPF y Banco Supervielle también subieron 2,5% y 1,2%, respectivamente.

El Merval ganó 2,5% medido en dólares y cerró la rueda en u$s 2090.