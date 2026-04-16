El riesgo país argentino opera este jueves en torno a los 516 puntos básicos, con una baja diaria de 11 unidades y una compresión más marcada en el acumulado semanal y mensual. El movimiento consolida un regreso a los niveles más bajos del último mes. La dinámica responde, principalmente, a una mejora en los precios de los bonos soberanos en dólares. A medida que la deuda recupera terreno, el spread contra los Treasuries se reduce y el riesgo país acompaña a la baja. Los bonos soberanos en dólares operan con subas generalizadas y una compresión de rendimientos, en línea con la baja del riesgo país. La mejora es transversal a toda la curva, aunque con mayor intensidad en el tramo medio y largo, donde los globales y bonares muestran avances diarios de hasta 0,4% y acumulados semanales que ya superan el 2% al 4%. Cuando se pone en perspectiva regional, la deuda argentina muestra una performance claramente más sólida en la rueda. Mientras los bonos locales suben de forma consistente, el universo emergente opera mixto, con variaciones marginales y varios casos en negativo. Países como Turquía, Egipto o Ucrania registran caídas en sus bonos en la jornada, mientras que otros emisores de alto rendimiento como Nigeria o Angola muestran movimientos más contenidos. Incluso dentro del segmento de high yield, donde Argentina compite, la diferencia es evidente. Ecuador presenta subas moderadas, pero sin la magnitud ni la consistencia de la curva argentina, mientras que otros créditos con riesgo comparable no logran sostener un rebote similar. Los ADR argentinos en Wall Street opera con mayoría de subas. La rueda muestra un rebote bastante homogéneo en los activos locales, aunque con algunas excepciones puntuales. El impulso está liderado por el sector energético, que vuelve a traccionar. Pampa Energía avanza más de 2%, Transportadora de Gas del Sur también se mueve en esa zona y Edenor y Central Puerto acompañan con subas más moderadas. Incluso YPF suma cerca de 1%. El segmento financiero también muestra recuperación, aunque más selectiva. Grupo Supervielle sube en torno al 2%, mientras que Galicia y BBVA operan con alzas más acotadas. Sin embargo, Banco Macro queda rezagado y cae levemente, lo que refleja que el rebote no es totalmente uniforme dentro del sector bancario. En el resto del panel, compañías vinculadas al real estate y consumo como IRSA y Cresud operan en terreno positivo, aunque con variaciones más moderadas. Loma Negra también acompaña, mientras que Telecom muestra una leve baja, evidenciando cierta selectividad en los flujos. En Buenos Aires, el S&P Merval en dólares sube 0,7% hasta los u$s 2024,28. Es una sesión más verde que roja para las acciones del Panel Líder, con subas para Transener y bajas para BYMA. El S&P 500 de referencia y el Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, tocaron máximos intradiarios históricos este jueves, impulsados por el optimismo en torno a un alto el fuego entre Israel y Líbano, lo que mejoró el sentimiento del mercado al reforzar la idea de que lo peor del conflicto en Medio Oriente ya habría quedado atrás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel y Líbano acordaron un cese de hostilidades por 10 días, lo que podría eliminar uno de los principales obstáculos para un acuerdo de paz más amplio en la región. El Dow Jones sube 30,41 puntos, o 0,6%, a 48.494,13; el S&P 500 avanza 19,26 puntos, o 0,3%, a 7.041,34; y el Nasdaq Composite gana 90,38 puntos, o 0,4%, a 24.106,40. A pesar de las subas, la fragilidad del rally quedó en evidencia más temprano en la rueda, cuando los índices llegaron a operar en terreno negativo, reflejando un mercado dividido entre el optimismo por el alto el fuego y la cautela ante valuaciones que podrían haber subido demasiado. Además, el comportamiento del mercado podría volverse más idiosincrático a medida que avance la temporada de balances. Entre los movimientos corporativos, PepsiCo subió 2% tras superar las estimaciones de ganancias trimestrales. En contraste, Abbott cayó 4,3% a su nivel más bajo desde noviembre de 2023 tras recortar su previsión anual de beneficios, mientras que Charles Schwab y Travelers retrocedieron 5,3% y cerca de 1%, respectivamente, tras sus resultados. Netflix, que presenta resultados tras el cierre, avanza 0,6%. En la Bolsa de Nueva York se registraron 182 nuevos máximos y 29 nuevos mínimos, mientras que el S&P 500 marcó 18 nuevos máximos de 52 semanas y un nuevo mínimo. El Nasdaq, en tanto, registró 89 nuevos máximos y 32 nuevos mínimos.