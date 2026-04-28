El banco digital Revolut anuncia el lanzamiento de su plataforma de inversiones internacionales bajo el nombre de “Mercados Revolut” con la que busca ampliar su oferta en el país y posicionarse como un jugador relevante en el segmento de inversión minorista digital. De acuerdo con un comunicado, la aplicación tendrá acceso a más de 2,000 acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF por sus siglas en inglés) del mercado estadounidense donde podrán invertir desde un dólar. En paralelo, los usuarios podrán realizar cambios de divisas instantáneo ya sea convertir de dólares a pesos mexicanos y otras divisas u otro tipo de cambio. Sin embargo, este lanzamiento es gradual y, por el momento, solo pueden acceder los clientes bajo el plan Metal y Premium. El objetivo de Revolut es eliminar las barreras de entrada a las inversiones bursátiles, donde aún se requieren altos montos de apertura. “Estamos entregando herramientas poderosas que transforman la relación de los mexicanos con su dinero. Con Mercados Revolut, cualquier mexicano o mexicana puede ser dueño de una fracción de las empresas más importantes del mundo invirtiendo desde un dólar”, dijo el banco digital en un documento. El lanzamiento forma parte de la estrategia de Revolut para consolidarse como un ecosistema financiero integral en México, combinando servicios de inversión, pagos, ahorro y crédito dentro de una sola aplicación. La fintech, que supera los 70 millones de clientes a nivel global, busca capitalizar el creciente interés por instrumentos bursátiles entre inversionistas retail en México, un segmento que ha ganado tracción en los últimos años impulsado por plataformas digitales y menores costos de entrada. Con este movimiento, Revolut entra a competir con plataformas como GBM, Actinver y Finamex, incluso con plataformas digitales como Bitso que recientemente anunció su acceso a activos de inversión como acciones y ETFs. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), en México ya existen poco más de 24.6 millones de cuentas de inversión a través de las 36 instituciones autorizadas. De forma paralela, Revolut anunció el fortalecimiento de su programa de lealtad RevPoints, con beneficios y opciones de redención en consumo, viajes y entretenimiento, así como el lanzamiento de productos dirigidos a menores de edad enfocados en educación financiera como “Revolut Niños y Adolescentes” una solución financiera para menores de entre 6 y 17 años. “Con ‘Revolut Niños y Adolescentes´, entregamos una herramienta que permite a los padres guiar de forma práctica y sencilla los primeros pasos de la vida financiera de sus hijos”, explicó en el comunicado el banco digital.