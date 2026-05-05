Durante el primer trimestre de 2026, Revolut Bank S.A. Institución de Banca Múltiple alcanzó más de 290 mil usuarios en México en apenas nueve semanas desde su lanzamiento masivo, impulsado por una rápida adopción de su oferta digital, mientras elevó su inversión en el país a u$s 167 millones. En el periodo, la institución reportó un crecimiento de 275% en sus activos totales y una captación de MXN$ 3,753 millones, derivado principalmente del lanzamiento de su Cuenta Personal con Intereses. Juan Guerra, CEO de Revolut México, aseguró que la respuesta del mercado mexicano superó las expectativas de la firma, al evidenciar una fuerte demanda por soluciones financieras digitales integradas. “Claramente existe un gran apetito por una aplicación bancaria que ofrece todo en un mismo lugar: cuenta con rendimientos atractivos, tarjeta de crédito, envíos instantáneos dentro y fuera de México, inversiones y mucho más”, afirmó. El dinamismo de la fintech también se reflejó en su cartera de crédito, que registró un incremento de MXN$ 44 millones en etapa 1, con más de 12 mil clientes activos con tarjeta de crédito al cierre de marzo. El Índice de Morosidad se ubicó en 0.02%, lo que implicó que el 99.98% de la cartera se mantuvo en niveles de bajo riesgo, mientras que el Índice de Capitalización alcanzó 141.6%, por encima del mínimo regulatorio. En tanto, el Coeficiente de Cobertura de Liquidez se colocó en 1,531%, lo que reflejó una sólida posición financiera para sostener su crecimiento. Tras el cierre del trimestre, en abril se concretó una nueva capitalización por alrededor de u$s 64 millones, equivalente a MXN$ 1,120 millones, lo que elevó la inversión total de la fintech en México a u$s 167 millones. De acuerdo con Guerra, estos recursos se destinarán a acelerar el crecimiento y ampliar la oferta de productos en el país. “Estos fondos se destinarán a acelerar el despliegue de nuestra cartera de productos y a acelerar nuestro crecimiento en México. Llegamos para quedarnos y revolucionar la banca, con una visión de largo plazo”, señaló. Pese al fuerte crecimiento, la institución reportó una pérdida neta de MXN$ 153 millones en el trimestre, resultado esperado dentro de su fase inicial de expansión.