Cuántos dólares faltan para cumplir la nueva meta de reservas con el FMI

El Banco Central sigue perdiendo fuertes cantidades de dólares de sus reservas a través de las ventas que realiza en el mercado oficial de cambios para abastecer a la demanda autorizada y, de seguir con esta dinámica en lo que resta de la semana, incumpliría la meta que fijó el Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar del recorte que se acordó.

Facimex Valores calcula que para cumplir con el nuevo objetivo trimestral acordado con el organismo, cuyo recorte habría sido de hasta u$s 3500 millones según trascendidos (aún se espera la definición oficial sobre la cifra), hasta el próximo viernes el Central debería sumar a sus tenencias netas unos u$s 626 millones, aproximadamente.

El cálculo se basa en que la meta inicial de reservas netas para el primer trimestre, ajustada a la baja si no llegan desembolsos de organismos internacionales, es de u$s 7.027 millones. Si se redujera en u$s 3500 millones, debido al impacto de la sequía en los niveles de exportación, el objetivo pasaría a u$s 3527 millones.

Se necesitaría sumar hasta el viernes más de u$s 600 millones a las reservas para cumplirle al FMI.

"Las metas de reservas tienen un ajustador a la baja en caso de que no lleguen suficientes desembolsos de organismos internacionales. Este ajustador permite reducir la meta en hasta u$s 500 millones, aunque no está claro si debería aplicarse, ya que hubo varios desembolsos de organismos", detallaron los analistas.

La financiera estima que al cierre de la jornada de ayer, en base a la medición que realiza el FMI, las reservas netas del Central se ubicaban en u$s 2901 millones, por lo que con esos u$s 626 millones llegaría a la nueva meta que se habría fijado, aunque falta la aprobación del directorio del organismo para conocer oficialmente la rebaja de la meta.

El viernes, el Tesoro debería girarle al FMI alrededor de u$s 2700 millones. Pero se espera que ese mismo día el directorio del organismo se reúna y autorice el desembolso de unos u$s 5300 millones tras la aprobación del resto de las metas y, a la vez, anunciaría la rebaja del objetivo para las reservas, que podría ajustarlo aún más para alinearlo a las tenencias actuales.

El Central acumula ventas netas de reservas en el mercado cambiario por más de u$s 1560 millones en lo que va del mes y unos u$s 2650 millones desde el inicio del año, mientras el Gobierno espera el inicio de la comercialización de la cosecha gruesa para que aumente el ingreso de divisas, lo cual se dará en las próximas semanas, aunque estará afectada por la sequía.