El mercado se prepara para nuevas medidas por la pérdida de dólares de las reservas

La pérdida de dólares del Banco Central se intensificó en los últimos días. Tras las ventas por u$s 525 millones de la semana pasada en el mercado cambiario, la pérdida por esa vía creció a u$s 880 millones en marzo y u$s 1960 millones en el año, mientras el Gobierno espera el arranque de la temporada alta de liquidaciones del agro, esta vez afectada por la sequía.

A pesar del recorte en la meta de acumulación de reservas que se acordó con el FMI, la debilidad en los niveles de tenencias de divisas en las arcas del Central es preocupante para el equipo económico y para el mercado, en un contexto en el que se aproximan fuertes presiones cambiarias en el marco del proceso electoral.

El BCRA subió tres puntos, a 78%, la tasa de plazo fijo y las de las Leliq

La sequía agrava cada vez más el panorama. La Bolsa de Cereales recortó ahora su estimación para la producción de soja y maíz a 25 y 36 millones de toneladas, respectivamente. En relación a la campaña anterior, representa caídas del 42% y 31%, con lo cual PPI proyectó que ingresarán u$s 19.000 millones menos que en 2022 por exportaciones del agro, lo que implica una baja del 46 por ciento.



Cabe destacar que el desplome de las liquidaciones surge al compararlo con un año de ingresos récord, gracias a la disparada de los precios de los commodities. Los u$s 22.000 millones que exportaría el agro este año, por efecto de los precios, no es significativamente inferior a los del período entre 2014 y 2020, cuyo promedio fue de u$s 24.300 millones por año y en el que hubo dos (2015 y 2018) con u$s 23.000 millones.

¿MÁS CEPO AL DÓLAR?



Santiago Manoukian, de la consultora Ecolatina, prevé que los instrumentos a los que recurrirá el Gobierno para frenar la pérdida de reservas es ponerle fin a la recompra de bonos de la deuda soberana (en línea con el pedido del FMI), mayores restricciones al acceso de dólares para los importadores y esfuerzos para acelerar los ingresos de divisas por el lado de la cuenta financiera.

El economista Gabriel Caamaño también cree que el Gobierno ajustará aún más los controles para adquirir divisas en el mercado oficial de cambios para los pagos de importaciones e intentará lanzar en mayo la tercera versión del programa del "dólar soja" para incentivar el ingreso de dólares del agro, cuyos costos serían menor actividad económica y más inflación.

El equipo económico que conduce Sergio Massa espera el inicio de la liquidación de la cosecha gruesa.

"Lo que el Gobierno debería hacer, no lo va a hacer. Principalmente, lo que debería hacer es lanzar un cambio de enfoque en la política económica, que implique un plan de estabilización con un pilar fuerte de ajuste fiscal serio", afirmó Caamaño.



Martín Vauthier, director de Anker Latinoamérica, resaltó que la implementación de tipos de cambio diferenciales, como el "dólar soja", no implica recomposición genuina de reservas porque no generan mayores exportaciones, sino adelantos en las liquidaciones, lo que además lleva a emitir mayor cantidad de pesos y deteriora más las cuentas del Central.



"La manera genuina para acumular reservas y mejorar el balance del Banco Central es tener una mejora en el tipo de cambio real oficial y, a la vez, una compresión en la brecha cambiaria. Eso se logra con una reversión de expectativas y un programa económico que sea creíble para el mercado y que esté respaldado por la política", resaltó.

Pero, de acuerdo con Vauthier, un programa de este tipo, con una pata fiscal, otra cambiaria y otra monetaria de forma consistente, es difícil tenerlo en los meses previos a las elecciones. Sobre todo, cuando hay tensiones al interior del Gobierno. Entonces, el equipo económico se limitará a administrar la escasez de dólares a través de las medidas mencionadas.