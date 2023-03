BCRA vendió u$s 261 millones, pero ingresaron desembolsos de organismos internacionales

El Banco Central volvió a vender otra fuerte cantidad de dólares de sus reservas en el mercado cambiario y el rojo acumulado en lo que va del mes superó los u$s 1000 millones, en una jornada en la que al mismo tiempo ingresaron u$s 680 millones a las reservas por desembolsos de deuda de organismos internacionales.

La entidad obtuvo este lunes un saldo negativo de unos u$s 261 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De este modo, las ventas netas acumuladas en el mes crecieron a alrededor de u$s 1140 millones y el rojo del año ascendió a más de u$s 2200 millones.

Las venta se dieron, además, en una jornada en la que el Banco Central dispuso un incremento de $ 1,18 para el tipo de cambio oficial mayorista, que terminó en $ 204,53. De este modo, compensó la inactividad de los dos días previos por el fin de semana para mantener así el ritmo de devaluación diaria.

IMPORTACIÓN DE ENERGÍA



El resultado negativo de hoy, además de la demanda de los importadores, se explicó por pagos para la adelantos en la importación de energía por parte de Enarsa, por u$s 262 millones, sumado a u$s 26 millones que demandó la provincia de Santa Fe para pagos de deuda y u$s 20 millones de YPF por un vencimiento de una Obligación Negociable (ON).

"El BCRA, además, ya efectivizó tres desembolsos por u$s 1000 millones cada uno, u$s 3000 en total, del swap vigente con el Banco del Pueblo de China. En estos días, antes de fin de mes, debería entrar un cuarto desembolso de u$s 1000 millones. Y resta un último desembolso, que seguramente será en abril", indicaron fuentes de la entidad.



A la vez, sostuvieron que, que son parte del swap por u$s 18.500 millones que tiene el país con China, le dan liquidez al Central. Hace unas semanas, destacaron, se anunció que u$s 5000 millones iban a ser de libre disponibilidad, por lo cual "no alteran el nivel de reservas internacionales, sino que dan liquidez para intervenciones en el mercado cambiario".

Por otro lado, hoy ingresaron a las reservas más de u$s 680 millones, que serán de libre disponibilidad. El monto corresponde a desembolsos de créditos por u$s 285,4 millones por parte de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y u$s 395 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).