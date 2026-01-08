La vuelta de las cuotas sin interés y las promociones para Navidad y Año Nuevo provocó una reactivación en el consumo con tarjeta de crédito.

Según un informe de First Capital Group, en diciembre, las operaciones con tarjetas de crédito en pesos subieron en términos nominales un 4,8% mensual, el saldo llegó a $ 23,6 billones para el total acumulado.

Presenta un crecimiento interanual del 52,8%, contra los $ 15,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior. Sin embargo, las variaciones reales, muestran que el crecimiento del mes alcanzó el 2,3% y el anual el 16,6%.

Recuperación

“Se cierra el año con una interesante recuperación de esta operatoria, gracias a la reaparición de las cuotas sin interés y a las promociones comerciales, tratando de acercar a aquellos clientes que aún mantienen límites de crédito disponibles".

“Debemos destacar que el desempeño de este año ha estado por debajo del 2024, durante el cual el alza real llegó al 31%. En este caso también, la gestión de las cuentas irregulares será el desafío a superar para seguir creciendo", explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Mejora

El análisis trimestral evidencia una mejora progresiva durante el año, con un segundo y tercer trimestre particularmente dinámicos, impulsados por el uso de financiamiento de corto plazo para consumo corriente.

El mejor mes del año fue abril, con un crecimiento mensual del 7,1%, mientras que febrero registró el desempeño más débil, con una suba marginal del 1%.

En términos acumulados, el crecimiento del último trimestre fue del 9,3%, el semestral del 21,2% y el anual del 52,8%, consolidando a las tarjetas como una herramienta central del financiamiento al consumo.

En dólares

En cuanto al uso de tarjetas de crédito en dólares, el saldo financiado en diciembre subió un 17,2% mensual, el saldo llegó a u$s 730 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 51,1%, contra los u$s 483 millones al cierre del mismo mes del año anterior. “

Se observa un crecimiento de los valores debido al período de vacaciones y las compras al exterior“, finalizó Barbero.