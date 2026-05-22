Aunque las tarjetas departamentales puedan parecer ajenas a cuestiones fiscales, en realidad el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está facultado a implementar multas por inconsistencias entre los ingresos y gastos. Estas sanciones abarca a quienes usen tarjetas de crédito de tiendas como Liverpool, Coppel o Suburbia.

Es importante saber que estas sanciones no dependen de la tienda o del banco que emitió la tarjeta, sino de la diferencia entre lo que el contribuyente declara como ingreso y lo que gasta con sus plásticos, sin importar si son bancarias o departamentales.

Si el SAT identifica discrepancias fiscales, podrá imponer multas incluso a quienes usen tarjetas de crédito de cadenas comerciales.

Conoce los detalles de esta medida y evita inconvenientes con el organismo fiscal. Ten en cuenta las disposiciones vigentes a nivel nacional.

¿Qué multas aplica el SAT en las tarjetas de crédito?

La principal causa por la que el SAT puede sancionar a quienes utilizan tarjetas de crédito de tiendas como Liverpool, Coppel o Suburbia es la discrepancia fiscal. Esta se presenta cuando el total de los gastos realizados -ya sea con tarjetas de crédito u otros medios de pago- supera de forma significativa los ingresos que el contribuyente declaró.

Multas del SAT por usar tarjeta de crédito. Fuente: Shutterstock

Es importante resaltar las instituciones financieras informan al organismo fiscal sobre los movimientos de sus clientes, lo que permite detectar este tipo de inconsistencias.

¿De cuánto son las multas del SAT por usar tarjetas departamentales?

Cuando hay una diferencia considerable, el SAT asume que existen ingresos no reportados y solicitará al contribuyente una explicación. Si no se puede demostrar el origen legal de los recursos, se pueden aplicar sanciones que van desde multas y recargos hasta cargos por defraudación fiscal . Estas penalizaciones pueden representar entre el 15% y el 70% del monto no justificado.

Además, usar la tarjeta para hacer compras por otras personas, como familiares o amigos, puede ocasionar problemas. Aunque el dinero no haya salido directamente del titular, el gasto queda registrado a su nombre. Si estos movimientos no se alinean con los ingresos reportados, el SAT podría interpretarlos como ingresos ocultos.

¿Te pueden multar por usar tarjeta departamental?

El simple hecho de tener una tarjeta departamental no implica una multa. El problema surge cuando los gastos no concuerdan con los ingresos declarados. Por este motivo, se recomienda que el uso de las tarjetas sea personal y responsable, ya que el SAT cuenta con herramientas cada vez más precisas para detectar irregularidades fiscales.