El truco de envolver las tarjetas de crédito y el documento de identidad con papel aluminio. (Foto: Representación con IA).

Poner un peine en vinagre | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Cada vez más personas buscan alternativas simples para proteger su información financiera y personal frente a posibles fraudes electrónicos. Entre los métodos que más se viralizaron aparece uno tan económico como llamativo: envolver tarjetas bancarias y documentos de identidad en papel aluminio.

La práctica se expandió especialmente entre usuarios que utilizan tarjetas con tecnología RFID o NFC, sistemas que permiten realizar pagos sin contacto simplemente acercando el plástico a un lector compatible.

¿Para qué sirve envolver las tarjetas en papel aluminio?

El objetivo principal de este truco casero es intentar bloquear las señales electromagnéticas que utilizan las tarjetas contactless y algunos documentos modernos con chip incorporado.

Muchas personas consideran que el aluminio puede actuar como una especie de barrera física que dificulta la lectura inalámbrica de datos por parte de dispositivos externos.

Usuarios buscan alternativas simples para reforzar la seguridad de sus datos financieros y personales. Shutterstock / ChatGPT

La preocupación se relaciona principalmente con posibles maniobras de “skimming electrónico”, una modalidad de fraude en la que delincuentes utilizan lectores de proximidad para intentar captar información bancaria sin necesidad de tocar la tarjeta.

¿Qué tecnología tienen las tarjetas actuales?

La mayoría de las tarjetas modernas incorporan sistemas de pago sin contacto basados en tecnologías como RFID o NFC. Gracias a esto, los usuarios pueden pagar acercando la tarjeta al datáfono, sin insertarla ni deslizarla.

Este mismo mecanismo también está presente en algunos documentos de identidad digitales y pasaportes electrónicos, que almacenan información en chips capaces de ser leídos a corta distancia.

Por ese motivo, algunas personas deciden envolver no solo sus tarjetas de crédito o débito, sino también documentos personales que contienen tecnología electrónica.

¿Realmente funciona este método?

Especialistas en seguridad digital explican que el papel aluminio sí puede interferir parcialmente con ciertas señales inalámbricas, aunque su efectividad depende de factores como el grosor del material, la cobertura utilizada y el tipo de dispositivo que intente realizar la lectura.

También recuerdan que los sistemas bancarios actuales incorporan múltiples capas de protección adicionales, como códigos dinámicos, validaciones de seguridad y límites operativos para compras sin contacto.

Aun así, el truco continúa siendo recomendado en redes sociales y espacios vinculados a tecnología y ciberseguridad como una medida extra de prevención.

Por qué muchas personas lo recomiendan

Uno de los motivos por los que este método se volvió tan popular es su bajo costo y facilidad de aplicación. El aluminio es un elemento que suele estar disponible en cualquier hogar y no requiere conocimientos técnicos.

Además, quienes utilizan este sistema consideran que agrega una protección adicional frente a posibles intentos de lectura inalámbrica no autorizada, especialmente en lugares con gran circulación de personas como aeropuertos, centros comerciales o transporte público.