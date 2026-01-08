“Fue una reunión técnica, como hay habitualmente en el banco sobre diferentes temas”.

De esta forma, le bajaron el precio en el Central a la cita que tenían con las cámaras bancarias sobre la nueva Ley de Inocencia Fiscal. La reunión fue corta y más de contención que otra cosa.

Equipos técnicos

De hecho, fue con los equipos técnicos del BCRA, a tal punto que gran parte de los banqueros presentes ni siquiera conocían a quienes tenían enfrente.

Lo que más destacaron desde el regulador es que la reunión fuera confidencial, que no se filtrara ningún dato a la prensa. Pero lo paradójico es que no hubo novedad alguna, ya que no estuvieron autoridades de la UIF en la mesa.

Faltó la UIF

La nota enviada por todas las cámaras bancarias no sólo fue al Central, sino que también fue con copia a la UIF, pero la reunión con ellos la tendrán después que dicten la reglamentación. La fecha, es incierta, nadie sabe cuándo saldrá.

Desde el BCRA sólo explicaron la política del gobierno que todos conocen y dijeron que ahora se debe esperar a la reglamentación.

Nueva Ley

Además, pidieron a las entidades que recibieran la mayor cantidad de dólares no declarados posibles, al tiempo que detallaron todos los aspectos de la ley, que los banqueros ya la conocían de memoria.

“No podemos recibir dólares del colchón hasta que no esté la reglamentación, porque sino deberíamos pedir documentación que respalde la suma que deposites”, revelan en las altas esferas de la City porteña.

“Por ahora, vamos a seguir pidiendo papelitos”, revelan los CEOs de los bancos, en alusión a la documentación respaldatoria que deben solicitar al respecto. De lo contrario, deben hacer un ROS, como se denomina en la jerga a los reportes de operaciones sospechosas.