Receta contra la volatilidad: "Cuando hay una crisis las propiedades son reserva de valor"

"El momento para invertir es cuando hay sangre en las calles" . Esta popular frase que se atribuye a Nathan Rothschild, un banquero inglés del siglo XIX, suele vincularse a inversores adeptos al riesgo. Pero quien la cita confiesa que tiene una alta aversión por ese tipo de inversiones. La mención, no obstante, grafica tanto el temporal que están atravesando los mercados financieros internacionales como la oportunidad que presenta la compañía que encabeza.

Sofía Gancedo es cofundadora y CEO de Bricksave, la primera plataforma digital de crowdfunding inmobiliario de América Latina. Se trata de una firma que permite a personas de todo el mundo invertir en propiedades residenciales terminadas de Estados Unidos y Europa a partir de sólo 1000 dólares . De esta manera, apunta a democratizar las inversiones en real estate, haciendo más accesible lo que hasta ahora era una posibilidad reservada para unos pocos.

En una entrevista con El Cronista, Gancedo se refiere a la oportunidad que se le presenta ante la búsqueda de inversores de todo el mundo por obtener rendimientos reales positivos, en moneda dura, y con una baja dosis de volatilidad. " Con la aceleración de la inflación en Estados Unidos, mucha gente está tomando la decisión de buscar algo de rentabilidad a sus dólares. Y el real estate es mucho menos volátil que otros activos ", subraya.

- ¿El contexto de alta volatilidad global favorece a empresas como Bricksave para captar nuevos inversores?

A nosotros nos va bien cuando las cosas van bien porque hay ahorro y la gente invierte más. Pero sí es cierto que cuando hay una crisis las propiedades son reserva de valor. Y mucho más cuando se trata de propiedades ubicadas en países donde la rentabilidad es en moneda dura, que por más que tenga también inflación.

- ¿Qué diferencial ofrece el real estate en este contexto?

Las propiedades como reserva de valor acompañan los ciclos inflacionarios, como bien sabemos en Argentina. Mucho del dinero que está en el mercado de capitales se está volcando a real estate, es un muy buen momento para invertir. Son ciclos económicos y la bonanza va a volver, pero es bueno haber ahorrado hasta ahora para aprovechar las oportunidades y proteger los activos.

- La inflación en Estados Unidos también impulsa la búsqueda de rentabilidad.

Con la inflación de EE.UU., mucha gente está tomando la decisión de buscar sacarle algo de rentabilidad a sus dólares. Y el real estate, que viene atado a una rentabilidad bastante fija que son los alquileres, entonces es mucho menos volátil que otros activos de la economía. Es cierto, pasó la crisis de 2008. Pero el mercado se sobre-reguló en ese sentido, entonces es difícil que vuelva a ocurrir.

- Han habido algunos problemas en Argentina con las promesas de rentabilidad en moneda dura.

Alguien que te está prometiendo lo que nosotros ofrecemos anualmente de manera mensual es para salir corriendo. Nosotros hicimos un gran trabajo de reputación en base a avanzar de manera sólida. El nivel de due diligence no pasa solo por nosotros, tenemos muchísimo control.

- ¿Y de qué depende la rentabilidad que ofrecen?

Nuestras rentabilidades son dos: el alquiler, que es más predecible, y la rentabilidad que depende de la apreciación del activo, la propiedad valiendo más en el futuro. Sobre esto, siempre avisamos que depende de condiciones del mercado, hacemos análisis ultra rigurosos. Todos los días analizamos 100 ciudades en el mundo para invertir, y miramos 3000 puntos de data. Buscamos oportunidades que impliquen una apreciación futura pero también una renta, que sean fáciles de alquilar.

A partir de ahí decimos que creemos que una propiedad puede llegar a valer tanto, pero aclaramos que, como cualquier inversión, podés perder el 100%. Obviamente no creemos que eso pueda pasar, pero no hacemos promesas.

- Ofrecen invertir en propiedades de todo el mundo, ¿la rentabilidad también depende de eso?

Estamos en 19 países. Tenemos rentabilidades del 2% en Suiza, o del 8,5% en los suburbios de Chicago. Filadelfia creo que va a tener una rentabilidad un poco más baja, pero sigue siendo muy atractivo. También nos importa mucho que la gente diversifique. En Argentina solemos mirar la máxima rentabilidad, pero es muy importante diversificar. De hecho, estamos desarrollando un índice de diversificación, porque creemos que es importante que las personas sepan diversificar.

- Muchas de esas propiedades están en Chicago, ¿qué tiene de especial esa ciudad?

Digamos que si Chicago fuera un país, sería la decimonovena economía del mundo. Además, el PBI está aumentando y donde nosotros invertimos es donde la Universidad de Chicago, que tiene 9 premios Nobel de Economía, se está expandiendo. Cuando una universidad se expande eso implica un muy buen flujo de renta. No solo por los estudiantes que llegan, sino también por los servicios a los estudiantes.

¿Cuál es el perfil del inversor y el ticket promedio de esas inversiones?

Al principio la mayoría de los inversores eran emprendedores, gente que estaba acostumbrada a entrar en cosas nuevas. Hoy tenemos todo tipo de inversores. Hasta el momento tenemos más de 9600 usuarios registrados, unos u$s 19,74 millones invertidos, u$s 2,78 millones distrubuidos a los inversores y unas 154 propiedades financiadas.

El ticket promedio de inversión ronda los u$s 15.000. Pero la dispersión es muy grande y el promedio no sirve mucho porque tenemos muchos inversores de u$s 1000 y alguno de u$s 400.000.

- ¿Por qué el que tiene u$s 400.000 invierte a través de Bricksave y no por su cuenta? ¿Para diversificar?

Hay quienes diversifican pero también personas que quieren comprar una propiedad por sí solos y usan nuestro sistema. Nos eligen porque nosotros nos ocupamos de todo: desde buscar la propiedad y detectar la oportunidad hasta la negociación, la escrituración. También hacemos el manejo integral, pagamos impuestos, gastos. El inversor solo tiene que manejar su inversión de manera digital a través de nuestra plataforma. Además, al comprar a escala y en efectivo, podemos negociar un precio mejor.

- Hace unas semanas hicieron dos importantes anuncios: la incorporación del sistema de tokens y el lanzamiento de una ronda de inversión.

Sí. La principal ventaja de los tokens es que va a bajar muchísimo el costo de transacción, lo cual eventualmente hasta nos podría permitir bajar el monto mínimo de inversión, que hoy está en u$s 1000.

Y respecto de la ronda, salimos a buscar unos u$s 8 millones. Habíamos hecho una pre-ronda, en la que recolectamos unos u$s 2 millones. El lunes iniciamos la ronda propiamente dicha, orientada a inversores institucionales.