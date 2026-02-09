El economista Carlos Melconian aseguró que el Gobierno está lejos de un “plan de estabilidad” genuino más allá de la desinflación y señaló que la ley de “inocencia fiscal” es insuficiente si no se enmarca en un cambio de régimen sobre el dólar. En diálogo por Ahora Play, el exdirector del Banco Nación analizó el destino de los dólares que los argentinos tienen “bajo el colchón”. Sobre la cifra récord de compra de divisas del año pasado, explicó que estuvo inflada por operaciones de arbitraje, conocidas popularmente como “rulo”, y que solo una porción menor quedó genuinamente en el sistema financiero. Según el economista, el Gobierno apuesta fuertemente a que esos dólares regresen al sistema para sostener la demanda de pesos. Sin embargo, contradijo la postura oficial de Luis Caputo, quien aseguró que los ciudadanos “escupirán” sus dólares para cumplir con obligaciones tributarias. “Tres veces erró el ministro diciendo ´van a escupir los dólares porque el día que tienen que pagar impuestos van a tener que vender´. Y no ocurre eso, porque la demanda de dinero es autónoma. La gente se va a quedar en pesos porque tiene una buena rentabilidad. Una rentabilidad no porque el dólar esté fijo, es que le gana tenuemente a la inflación“, dijo. En este punto fue donde introdujo una de sus mayores advertencias: el peligro del “carry trade”. Melconian calificó a esta práctica de apostar a la tasa en pesos frente a un tipo de cambio planchado como una “timba muy nociva” para la economía real. “El adicto al carry es alguien que sabe rajarse a tiempo”, añadió. Respecto al precio del dólar, Melconian cuestionó si el dólar actual es el adecuado para una apertura comercial real y reformas de fondo. Advirtió que un dólar “barato” sumado a la apertura de la economía trae resultados negativos a la industria local. En este contexto, disparó: “Lo único que va a ir mostrando eso, como está pasando con el régimen cambiario y comprar reserva, es que van a ir chocando contra la pared. Eso no es pragmatismo, es realismo de chocar contra la pared”. El economista sostuvo que el bimonetarismo formal es el único camino para reactivar el crédito y recuperar los ahorros que están fuera del sistema: “Acá necesitás una revolución bimonetaria formal, no una ley de inocencia fiscal. Lo único que le interesa a los gobiernos cuando llegan es que lo que tienen guardado dólares lo saquen". Melconian citó los casos de Perú y Uruguay como espejos donde Argentina debería mirarse. En estos países, el ciudadano elige libremente en qué moneda operar según la naturaleza de la transacción. Para Melconian, este esquema es superior a la dolarización que intentó plantear el actual Gobierno. “Acá caíste en lo que ellos mal llaman competencia y no convivencia de moneda porque no tuvieron más remedio, porque arrancaron a la carga. ¿Cuál es el régimen cambiario de este gobierno? No lo sabemos. Yo lo único que quiero es la ley de inocencia fiscal a ver si salen tres lucas al mercado y mueve un poquito", dijo. Finalmente, Melconian subraya que la dinámica de crecimiento será mucho más lenta de lo que el discurso oficial sugiere. “La reconstrucción del crédito en la Argentina no es la ley de inocencia fiscal. Esos son dos mangos con veinte para cuatro vivos que hacen casa y venden moto. Bienvenido. Pero la recreación del crédito es la monetización genuina y eso va a tardar", concluyó.