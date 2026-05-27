El accionariado de Naturgy vuelve a sacudirse. Tras la salida el pasado mes de marzo del fondo de inversión GIP, controlado por BlackRock, CVC comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la venta de su participación del 13,8% en la gasista por 3.821,4 millones de euros a un precio de 28,55 euros por acción, valor que explica un descuento del 4,6% tomando como referencia el cierre de los títulos de Naturgy de ayer martes que se comercializaron a 29,94 euros.

De esta manera, CVC pone punto y final a su aventura en Naturgy, que arrancó en 2018 cuando, junto a Alba, compró a Repsol un 20% de la entonces Gas Natural Fenosa por cerca de 3.916 millones de euros y a un precio de 19 euros por acción.

Lo cierto es que la decisión de CVC que hoy se conoció no fue tan sorpresiva como podría parecer, ya que basta con recordar que en diciembre CVC y Alba rompieron el pacto parasocial que mantenían sobre su participación en la compañía, hecho que en esos días los analistas interpretaron como una posible estrategia de salida del accionariado en un futuro no muy lejano.

Quedan descartados de la oferta los fondos CVC y GIP Shutterstock

Los dos pasos de la operación de CVC

Este movimiento se realizó mediante una colocación privada y liquidando derivados. En concreto, el fondo se desprendió de 107,47 millones de acciones, que representan el 11,08% del capital social de Naturgy, junto con el 2,72% en derivados. Goldman Sachs actuó como agente colocador, y la operación se llevó a cabo a través de Rioja Acquisition, el vehículo utilizado por CVC para atesorar su participación en la empresa que preside Francisco Reynés.

Así las cosas, el `free float´ pasará de 32,2% al 44,3%, hecho que le otorgará a los títulos de Naturgy un atractivo extra en el mercado bursátil por la mayor liquidez que implica. Por su parte, CriteriaCaixa queda como el accionista de referencia con el 28,5% de la propiedad, muy cerca de superar el 30% del capital, límite que la obligaría a lanzar una OPA sobre Naturgy.

La segunda posición pasa ahora en manos del fondo australiano IFM con el 15,2%. Le siguen Corporación Alba (5%), la argelina Sonatrach y el fondo BlackRock con 4% y 3%, respectivamente.

Asimismo, esta reestructuración de la propiedad de Naturgy posiblemente implicará cambios en su consejo de administración. En este sentido, el mercado especula que con la salida de GIP y la venta de la participación de CVC, es probable que se produzcan más ajustes en el máximo órgano de gobierno del líder del segmento de distribución de gas natural español con una cuota de mercado del 70%.

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Los antecedentes de Naturgy

Un año atrás, Naturgy lanzó una auto-opa con el objetivo de alcanzar una autocartera del 10%, para luego colocarla en Bolsa y aumentar así la liquidez de la empresa. Esta operación concluyó en junio pasado con total éxito.

Asimismo, el pasado 7 de octubre Naturgy volcó al mercado el 3,5% de sus acciones para incrementar el capital flotante en línea con el Plan Estratégico 2025-2027. La jugada consistió en una colocación de aproximadamente 34,1 millones de acciones propias dirigida a inversores cualificados.

Aunque el primer movimiento de relevancia en el accionariado de Naturgy sucedió el 11 de diciembre cuando JP Morgan comunicó a la CNMV que concluyó el proceso de colocación acelerada de acciones de Naturgy por el vehículo de inversión GIP, controlado por BlackRock, y cuya salida se concretó en el mes de marzo.

La operación involucró la venta de 68.825.911 de acciones, que en aquel entonces representaron el 7,1% del capital social de Naturgy en poder GIP. Esta operación fue valorada en 1.703,4 millones de euros. El precio de venta, de 24,75 euros por acción, resultó inferior en casi un 5,4% al precio al que cerraron el día anterior las acciones de la gasista, que alcanzaron los 26,16 euros por título.

Al igual que sucede ahora, la salida representó para el fondo un gran negocio ya que se hizo con una muy importante plusvalía. En efecto, GIP, que fue adquirida por BlackRock en 2024 y entró en el capital de Naturgy en 2016, tras comprar una participación del 20% a Repsol y Criteria por unos 3.802 millones de euros.

El motivo del derrumbe de las acciones de Naturgy

A primera hora de la tarde de hoy, los títulos de la antigua Gas Natural Fenosa encabezan las caídas del Ibex 35 con un descenso del 3,27%, descenso que se produce a pesar de la buena aceptación por parte de los analistas de la desinversión de CVC en Naturgy.

Para Bankinter esta operación de salida era un escenario posible, ya que CVC superó el tiempo normal de permanencia de un private equity en el accionariado de una compañía cotizada. Tras la salida de CVC y GIP, Bankinter no espera más ventas de paquetes significativos a corto plazo por parte de los restantes accionistas de Naturgy.

Banco Sabadell, cree que estas ventas dejan próximo a su fin el proceso de recomposición empresarial y dejan a unos accionistas relevantes “con un perfil más industrial y de mayor crecimiento e inversiones”.

Los analistas de Renta 4 valoran como “positiva” la salida de CVC, ya que permite otorgar a la cotización de una mayor liquidez, así como “quitar uno de los focos de presión de salida” de Naturgy. “Aunque”, añaden, “este movimiento previsiblemente provocará un ajuste de la cotización al precio de colocación”.

El banco de inversión español también se pregunta si esta salida del accionariado de CVC, junto a la de GIP podría llevar al Grupo a revisar su estrategia de cara a los próximos años.

“El descuento de la colocación incrementa el ligeramente el potencial a nuestro precio objetivo lo que, junto a una atractiva política de dividendos (RPD superior al 6,5%), nos lleva a reiterar por el momento sobreponderar”, concluye