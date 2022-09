Cómo fue la reacción de bonos y acciones al nuevo "dólar soja" que anunció Sergio Massa

El mercado bursátil local, además del cambiario, reaccionó de forma positiva a los anuncios que realizó ayer el titular de la cartera económica, Sergio Massa, sobre el nuevo "dólar soja", con el cual el Gobierno busca que el sector del agro ingrese más divisas al mercado de cambios para fortalecer las reservas del Banco Central.

Sin operaciones en el exterior y sin la referencia de Wall Street por el feriado en Estados Unidos, las acciones de las empresas argentinas en el mercado doméstico repuntaron hasta 7,8%, mientras los bonos en dólares bajo legislación local subieron hasta 4,6 por ciento.

Cuánto pagan por frenar al dólar: la cuenta exacta





Con una cotización de $ 200 por dólar para el complejo agroexportador durante septiembre, Massa afirmó que este mes el sector liquidará más de u$s 5000 millones y u$s 1000 millones en las primeras tres ruedas de esta semana. No obstante, hoy no se registraron operaciones bajo este esquema.

"Con reservas netas en torno a u$s 1000 millones, los anuncios apuntan a acercarse a la meta trimestral de u$s 6425 millones sin implementar una devaluación de salto. El objetivo de reservas netas sigue pareciendo fuera de alcance, aunque Massa confía en que se podrá lograr combinando estas medidas con un férreo control de las importaciones", señaló Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores.



Otro de los puntos que el mercado sigue de cerca es el viaje de Massa a Estados Unidos. El ministro junto a su equipo se reunirán esta semana con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para seguir con las revisiones del acuerdo y con representantes de otros organismos con el objetivo de obtener inversiones.



ACCIONES Y BONOS, EN VERDE



Sin la referencia del mercado de Nueva York, gran parte de las acciones argentinas operó en verde este lunes en la plaza local. El S&P Merval avanzó 1,4% en pesos, mientras que medido en la moneda estadounidense registró un alza de 3,5% debido a la caída de la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).

Con gran parte del panel líder en alza, las subas fueron lideradas por los papeles de Cresud, que repuntaron de 7,8%. También se destacó el sector energético, con los avances de Transportadora de Gas del Sur (6,3%), YPF (4,5%), Pampa Energía (4,2%) y Transportadora de Gas del Norte (4,2%).

En tanto, entre las pocas bajas, las caídas fueron lideradas por las acciones de Byma, que retrocedieron 2,6%, seguidas por las de Ternium (-2,4%), Loma Negra (-1,1%) y Supervielle (-0,9%). En tanto, los papeles de Aluar finalizaron la jornada casi sin cambios respecto al cierre anterior.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares operaron con subas importantes. Entre los más importantes, se destacó el alza de 4,6% que se registró en el GD30, mientras que el AL29 y el AL30 finalizaron la jornada con subas de 3,9 y 3,7%, respectivamente. El GD46, en tanto, retrocedió 1 por ciento.