Sin oferta de los sojeros, el BCRA volvió a vender reservas a la espera del nuevo dólar

El Banco Central cortó la racha de compras de dólares y tuvo que volver a vender reservas en el mercado oficial de cambios. A la vez, a la espera de adecuaciones técnicas, no se registraron operaciones con el nuevo "dólar soja", aunque el Central afirma que está preparado para iniciar con este esquema.

Luego de 16 jornadas consecutivas de compras, la entidad obtuvo este lunes un saldo negativo de u$s 9 millones tras su intervención en la plaza cambiaria, en una rueda en la que el feriado de Estados Unidos no tuvo mucho impacto en el volumen operado, que fue de más de u$s 276 millones de contado.

El mercado se mantuvo a la expectativa de las liquidaciones del agro luego de que el titular de la cartera económica, Sergio Massa, anunciara el nuevo "dólar soja", que contempla una cotización de $ 200 durante este mes , con el objetivo de que el sector venda más granos e ingresen más divisas a las reservas del Central.

Con el "dólar soja", se espera que el sector liquide más divisas para reforzar las reservas del Banco Central.

"La cadena de pagos del complejo sojero se encuentra en transición al nuevo sistema donde ya están operativos tanto la rueda en Siopel como la cuenta chacarero", explicaron desde el Central. "El complejo de CIARA ingresó u$s 200 millones que se canalizaron en la rueda tradicional", precisaron.

Sin retenciones

Durante el anuncio del domingo pasado, Massa aseguró que con este nuevo esquema los agroexportadores liquidarán más de u$s 5000 millones durante el mes de septiembre y alrededor de u$s 1000 millones en las tres primeras jornadas de esta semana.