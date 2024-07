Qué pasará con el dólar en la nueva fase del plan Caputo

En esta noticia Posible intervención

Presión alcista

La incertidumbre del mercado cambiario se reflejó en la fuerte volatilidad del precio del dólar en la última semana. El anuncio oficial sobre ventas de divisas en la Bolsa para esterilizar pesos generó un subibaja cambiario. Los operadores prevén que seguirá la presión alcista, pero dependerá del grado de intervención se hará, que aún se desconoce.

Lo único que se sabe es que, según estimó el Banco Central, se esterilizarán $ 2,5 billones, que representarían ventas de reservas por unos u$s 1900 millones. No obstante, funcionarios del Gobierno detallaron el proceso no será lineal, por lo que el ritmo de intervención lo irán administrando a discreción.

El mercado cambiario se mostró volátil y mixto al cierre de la semana pasada, tras cuatro días de fuertes bajas y posteriores rebotes. Fue llamativo que el precio del MEP, que avanzó 1% hasta ubicarse en $ 1332, quedó por encima del CCL, que operó en calma, en $ 1328. Este orden es inusual, por lo que se espera que pronto se reacomoden.

Posible intervención



Aún no hay datos oficiales que confirmen que ya iniciaron las ventas de divisas para esterilizar los pesos resultantes de la emisión monetaria por la compra de reservas a través del mercado oficial de cambios, pero durante la semana pasada hubo movimientos que llamaron la atención de los operadores y los llevaron a deducir que hubo intervenciones.

Juan Truffa, analista de Outlier, estima que el viernes, al igual que en varias de las jornadas anteriores, hubo intervención oficial. La estimación surge a partir de los inusuales volúmenes de operaciones observados en los títulos de deuda en dólares más utilizados para la operatoria de MEP y CCL, como los AL30 y GD30.

El equipo de research de PPI destaca que el incremento en los volúmenes operados de los AL30 y GD30 en las especies "C" y "D" de un promedio diario respectivamente de u$s 3,9 millones y u$s 23,8 millones en los días previos a la intervención a u$s 12,7 millones y u$s 75,3 millones de la última semana sugieren que "habría cierta presencia oficial".

Pese a la sospecha de intervención, no se descarta que hubo ventas genuinas de dólares tras el anuncio del nuevo esquema, ante la expectativa de baja de las cotizaciones, al igual que compras genuinas a mediados de la semana, cuando los inversores y ahorristas aprovecharon las caídas de los precios para hacerse de divisas a valores más accesibles.

Presión alcista



Truffa afirma que, claramente, en esta etapa el Gobierno está decido a bajar la brecha cambiaria y cree que lo logrará. De hecho, sostiene, la diferencia entre el oficial y el CCL ya cedió a 42% y estima que posiblemente en el corto plazo la brecha se mantenga en los valores que resulten de tener un tipo de cambio en la zona de 1300 pesos.

El economista Gustavo Ber destaca que tras la contracción inicial de los dólares financieros la brecha se está estabilizando cerca del 40%, aunque proyecta que, de mantenerse o intensificarse las intervenciones, a corto plazo la diferencia con el tipo de cambio oficial podría ceder más hasta ubicarse alrededor del 30 por ciento.

"Lo que hay que preguntarse es: ¿los que vendieron el lunes y martes lo hicieron porque encontraron algún instrumento en pesos que les pague la renta que pretendían y al riesgo que querían o vendieron sólo para esperar a que el BCRA intervenga para que baje y luego recomprar más barato?", plantea el analista Christian Buteler.

Buteler cree más en la segunda opción que en la primera. De ser así, sostiene, por más que el Banco Central intervenga vendiendo divisas en la Bolsa, las cotizaciones financieras del dólar van a seguir recuperándose, luego de varios meses de estabilidad y caídas nominales en medio de altos niveles de inflación.

"Además, entramos en una etapa del año en la que por estacionalidad el Central incorpora menos dólares, por lo que tendrá menos capacidad para intervenir. No podemos descartar volatilidad, que un día baje y otro suba, pero me parece que la tendencia de fondo seguirá siendo alcista y que esto sólo lo retrasó un poco", advierte.