Mercados a la expectativa: prevén un mejor clima tras los avances con EE.UU.

Ya disipado el caso LIBRA en el mercado local, las miradas de los inversores nuevamente se centran en el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), presto para estar vigente desde mayo, según señalaron Javier Milei y el ministro Luis Caputo en diferentes oportunidades. La cumbre con Donald Trump el sábado y especialmente el comunicado de ambas partes confirmaron la excelente relación entre los dos países y la sensación de que la negociación está dentro de los plazos previstos. Ayer por la tarde, el comunicado del Tesoro de EE.UU. tras el contacto telefónico entre su titular Scott Bessent y el jefe de la cartera de Economía fue otra señal en ese sentido.

"No creo que la reunión de Milei con Trump impacte demasiado en los mercados, más allá de ser algo muy positivo. Ya sabíamos que era así, no es la primera vez que ambos se encuentran. Sí fue una buena señal el contacto de Scott Bessent con Caputo por el apoyo de Estados Unidos al acuerdo con el FMI. No esperamos un rally, pero suma", señaló ayer a El Cronista el jefe de la mesa de dinero de un banco extranjero.

Tras el viaje a Estados Unidos, el ministro retorna a Buenos Aires. No participará de la cumbre del G20 en Ciudad del Cabo. Tampoco lo hará Scott Bessent. Eso se sima a la ausencia de Marco Rubio la semana pasada en la reunión de cancilleres del grupo internacional. El gobierno de Trump está en contra de determinados organismos multilaterales y, en especial, de las políticas de Sudáfrica, sede del encuentro, como por ejemplo la insólita presentación de su presidente Cyril Ramaphosa ante la Corte Internacional de Justicia en la que acusó a Israel de genocidio.

En teoría, la cumbre en Ciudad del Cabo del G20 hubiera servido al ministro Caputo para contactarse con sus pares que tienen alta participación en el directorio del FMI. Pero, sin Bessent presente, y ya habiéndose contactado con ellos previamente, su participación no tenía demasiada relevancia. Sí viajará al encuentro Santiago Bausili por el Banco Central (BCRA).

¿Y el detalle del acuerdo con el FMI? "Sólo resta definir el monto", destacó Luis Caputo hace una semana en una entrevista con A24. Crece la impresión que puede haber sorpresas en ese sentido y que esté por encima de los u$s10.000 millones contemplados por los principales analistas de la plaza. El objetivo central es que el BCRA pase a detentar reservas positivas, al cancelar parte de la deuda que el Tesoro mantiene con el organismo.

Tiene lógica esa impresión: el acuerdo debe servir para eliminar las dudas aún prevalecientes con la economía argentina. El repago de esa deuda adicional se haría dentro del plazo de duración del acuerdo de manera tal de evitar que al cabo del mismo haya una mayor exposición del organismo. El mismo vendrá de la mano de un nuevo esquema cambiario, bandas de flotación pero muy "angostas" respecto al valor actual, especialmente en la parte superior.

En el calendario oficial de reuniones del directorio del FMI esta semana se encuentran el tratamiento de los casos de la Comunidad Económica y Monetaria Centroafricana, El Salvador, Madagascar y Sri Lanka. El cronograma argentino sería la comunicación del acuerdo a nivel staff, ¿en dos o tres semanas? Y luego, la aprobación por el directorio del organismo y por el Congreso Nacional.

Reabren mercados hoy. Mejor clima que hace una semana sin dudas.