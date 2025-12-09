A 14 jornadas del cierre de 2025 en materia financiera, el Gobierno se apresta a concretar dos operaciones clave: la emisión del nuevo Bonar 2029 y el repo con bancos extranjeros.

Para analistas de mercado, ambas transacciones podrían dejar como saldo u$s 8000 millones aproximadamente, con el nuevo bono por u$s 2000 millones y el repo por u$s 6000 millones. La clave de ambas es que dejarían al oficialismo con los recursos necesarios para hacer frente a los pagos de vencimientos de Bonares y Globales de enero y julio del año que viene.

Hoy el riesgo país está tratando de perforar los 600 puntos. Desde el anuncio el viernes de la licitación del Bonar en dólares, que se hará mañana, los precios de los papeles argentinos reaccionaron al alza. En la medida en que el equipo económico se asegure el pago de todos los vencimientos de bonos de 2026, la caída del riesgo país podría acentuarse.

Hay otros factores en danza. Hoy al mediodiía el Gobierno presentará el Documento de Mayo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza. En el mismo, se abordará la presentación de la modernización laboral, un proyecto de reforma, que desde el Fondo Monetario (FMI), las empresas y hasta analistas del mercado considera esencial para la economía doméstica.

Fuentes legislativas oficiales destacaron a este diario que “no sería extraño que se logre la sanción del Senado al proyecto laboral antes de fin de año”.

En paralelo, desde mañana con la asunción de los nuevos legisladores surgidos de las elecciones del 26 de octubre, se tratará el Presupuesto 2026 tras dos períodos en los que no hubo posibilidad por parte del Gobierno de lograr el aval del Congreso a esa iniciativa. El Presupuesto resulta clave porque habilita al equipo económico a tomar endeudamiento. Los potenciales compradores de bonos requieren que las nuevas emisiones tengan aval legislativo.

Fuentes del mercado aseguraron a El Cronista que seguramente en enero y febrero el equipo económico logrará emitir deuda bajo ley internacional y con los recursos obtenidos, cancelar el repo que se anuncie en las próximas horas con los bancos extranjeros. Tiene lógica: en la medida en que avanzcen la modernización laboral y el Presupuesto 2026 en el Congreso, es dable esperar una reducción del riesgo país y, por ende, un menor costo financiero para las emisiones de deuda el país.

El clima internacional ayuda a que el Gobierno cierre estas dos operaciones, el nuevo Bonar y el repo, con bajo costo. Mañana seguramente la Reserva Federal de EE.UU. dispondrá una baja de las tasas en medio punto, algo que ya fue descontado en gran parte por los mercados. En los últimos días hubo un renovado fluir de fondos a mercados emergentes, mercado que cada vez más se va acercando en materia de riesgos, a los de países desarrollados. Los chicos crecen. Este renovado interés por los emergentes posibilitó también el posicionamiento de fondos de EE.UU. en los papeles argentinos.

En lo que respecta al mercado de pesos, el jueves el Tesoro licitará papeles ante vencimientos por cerca de $14 billones con inversores privados. El resultado de esta licitación es clave por la liquidez del sistema y el nivel de las tasas de interés, con los plazos fijos que ofrecen rendimientos de 26% anual. Lo que llamó la atención es que el dólar no se haya movido significativamente con esta reducción de las tasas en pesos. Igualmente, desde el día 15 crece la demanda de pesos en la economía por la necesidad de empresas de pagar medio aguinaldo, vacaciones y obligaciones impositivas.

La semana financiera se presta cargada de eventos clave para el gobierno. Las expectativas del mercado están igualmente en positivo.