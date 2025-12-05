El reciente anuncio de una licitación de deuda en dólares no anula la subasta de deuda en pesos del jueves próximo. Las tasas de interés están copando el centro de la escena financiera en las últimas ruedas de 2025.

Ayer se ubicaron por debajo del 20% anual y los plazo fijo rinden 26%. Lo positivo es que el tipo de cambio no se está sintiendo afectado con la cotización del dólar minorista en torno a los $1470. Fin de año poco usual, por lo positivo en lo financiero.

La mayor liquidez se debe a diversos factores. El Banco Central (BCRA) modificó encajes y aumentó liquidez en la plaza a principio de mes. Pero también la Comisión Nacional del Valores (CNV) limitó el porcentaje de las colocaciones de los “money market”, fondos comunes de inversión en pesos, en las cauciones bursátiles. Eso hizo derivar la liquidez excedente a los bancos e impulsó reducciones de tasas.

Una de las principales dudas del mercado, y hasta de los funcionarios, pasa por el costo de los créditos. Hubo reducciones desde el triunfo de LLA el 26 de octubre, pero hay margen para mayores descensos.

¿De qué depende? En primer lugar, de la baja de encajes que impulsa gradualmente Santiago Bausili, titular de BCRA. Pero hay cierta reticencia del sistema por los niveles en los que se halla la mora en bancos. Tiene lógica: con ese indicador clave en alza, los ejecutivos de riesgo crediticio lo piensan dos veces antes de autorizar desembolsos. Por eso es que resultará clave el crecimiento del salario real, el empleo y de la economía en general para reducir estos atrasos o moratoria en los pagos.

La semana próxima entonces se dará ese hecho clave para marcar el nivel de tasas. Se trata de la última licitación de deuda del Tesoro en la que hay vencimientos con el sector privado por cerca de $14 billones.

¿Habrá Punto Anker? Este interrogante hace referencia a que los bancos no renueven el total de vencimientos para atender necesidades de liquidez o bien redirigir créditos al sector privado. Dependerá de las tasas que esté dispuesto a convalidar Alejandro Lew, flamante secretario de Finanzas en lugar de Pablo Quirno, nuevo canciller.

La estrategia oficial

La estrategia del Palacio de Hacienda es ir revirtiendo todos los movimientos surgidos en la previa electoral, en la que primó el pase a dólares y las colocaciones en pesos a muy corto plazo.

También la cobertura con deuda con ajuste por el dólar o dólar linked. Lo que sucedió en la última licitación del Tesoro fue que el saldo mostró al equipo económico estirando plazos de la deuda y sin demanda ya de los papeles con ajuste dólar o bien poco interés en los que ajustan por inflación o el CER. Es en definitiva lo que debería ir apuntando el sistema financiero en general. Los depósitos del público y empresas a más de 30 días y en pesos.

El proceso de desinflación será clave en ese sentido. La semana próxima se dará a conocer el dato de inflación de noviembre que se movió en torno al 2,4%, como destacó la economista María Castiglione.

La carne está impactando en los precios al consumidor. Pero más allá de este fenómeno puntual, el Gobierno apunta a que, en el primer trimestre, el IPC en alguna de las mediciones ya perfore el 2% mensual. Las tasas de interés irán acompañando el descenso de la inflación en Argentina. Los pronósticos del JP Morgan destacan que 2026 podría cerrar en 17% anual de alza de los precios minoristas.

¿Argentina año verde? ¿Por qué no?