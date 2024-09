Precio del dólar blue hoy: a cuánto cotiza el sábado 14 de septiembre con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy sábado 14 de septiembre cotiza a $ 1245 para la compra y $ 1265 para la venta en las cuevas de la City porteña.

En tanto, los dólares financieros, tanto MEP como CCL, operan entre los $ 1235 y los $ 1260.

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 14 de septiembre cotiza a $ 940,50 para la compra y $ 980,50 para la venta en el Banco Nación.



El dólar tarjeta, en tanto, se ofrece a $ 1568,8 para la venta tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.



La brecha cambiaria del informal se sitúa así en 29%. El paralelo queda $ 240 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

Este jueves, el Banco Central (BCRA) vendió u$s 74 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios.

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 17.403 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 27.317 millones.

La cotización del dólar blue desde el inicio de 2024

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 14 de septiembre

El dólar blue hoy sábado 14 de septiembre cotiza a $ 1245 para la compra y $ 1265 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 940,50 $ 980,50 Dólar Blue $ 1245 $ 1265 Dólar Tarjeta $ 1568,8 Dólar Mayorista $ 938,62 $ 978,54 Dólar CCL $ 1254,80 $ 1259,10 Dólar MEP $ 1237,50 $ 1238,30

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este sábado 14 de septiembre

El dólar CCL o dólar cable cotiza hoy sábado 14 de septiembre en $ 1254,80 para la compra y $ 1259,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 14 de septiembre

El dólar MEP hoy sábado 14 de septiembre opera en $ 1237,50 para la compra y $ 1238,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 14 de septiembre

El dólar oficial este sábado 14 de septiembre cotiza a $ 980,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 930,000 1.005,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 940,550 980,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 929,500 997,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 939,000 1.004,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 935,000 1.005,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 940,500 980,500 BANCO PATAGONIA S.A. 940,000 1.005,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 940,000 1.000,000 BRUBANK S.A.U. 930,000 1.005,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 929,500 1.004,500 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 940,510 980,450 BANCO BMA S.A.U. 930,000 1.005,000 BANCO MACRO S.A. 930,000 1.005,000 BANCO PIANO S.A. 945,000 995,000 CAMBIOS ONLINE SA 953,000 958,000

Sin intervención del BCRA, el dólar baja y las inversiones en pesos se consolidan

"Esterilización". Esta es la palabra que utilizan en el gabinete económico cuando en el mercado le consultan por la intervención. "No intervenimos, esterilizamos", suelen responder. Si la volatilidad no supera el 2%, no salen a intervenir. Volatilidad es otra de las palabras que suelen usar para evitar hablar de la suba del dólar financiero.

