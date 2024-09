Sin intervención del BCRA, el dólar baja y las inversiones en pesos se consolidan

"Esterilización". Esta es la palabra que utilizan en el gabinete económico cuando en el mercado le consultan por la intervención. "No intervenimos, esterilizamos", suelen responder. Si la volatilidad no supera el 2%, no salen a intervenir. Volatilidad es otra de las palabras que suelen usar para evitar hablar de la suba del dólar financiero.

Por ende, si el mercado no está alterado y no hay subas en los dólares financieros que hagan que superen los $ 1300, no salen a intervenir, ya que cada vez que venden bonos en dólares sube el riesgo país.

Riesgo país

Y es clave bajar el riesgo país para poder salir a los mercados de deuda. Incluso, por qué no, para que luego de que termine el blanqueo, pensar en una eventual licitación de letras en dólares.

Los brokers olfatean que el mercado local está muy receptivo a colocaciones a seis meses a una tasa del 6% anual, por ejemplo, ya que la plaza está colmada de divisas que no se aplican para préstamo alguno.

Además, en los pasillos del quinto piso del Palacio de Hacienda recalcan a los banqueros que los visitan que se debe hablar siempre del neto de la intervención.

Intervención neta

Si hasta ahora llevan u$s 650 millones, hay que tener en cuenta los u$s 400 millones de reservas que lograron comprar desde entonces, por lo que el neto de la intervención, o la esterilización como les gusta llamar, desciende a los u$s 250 millones.

Lo cierto es que, luego de algunos meses de volatilidad en los dólares financieros, la calma ha vuelto al mercado local. "Desde entonces, el carry trade nuevamente se ha posicionado como una de las estrategias preferidas de los inversores. De hecho, esta maniobra acumuló ganancias de 17% en moneda dura en lo que va del año", calculan en la city.

Carry trade

"Los inversores se encuentran ponderando las razones para continuar con el carry trade y los riesgos de la estrategia. Creemos que, por ahora, la balanza les da positiva para la inversión en pesos", señalan desde GMA Capital.

Desde su óptica, la intervención del BCRA, el éxito relativo del blanqueo y del RIGI, la consolidación de la desinflación y los avatares de la oferta de dólares son algunos de los factores que determinarán durante los próximos meses si terminan siendo más convenientes las posiciones en pesos por sobre las dolarizadas en los portafolios argentinos.

CCL en mínimos

En Delphos Investment hacen hincapié que tanto el CCL como el MEP continúan acercándose a los mínimos en términos reales del primer semestre con la brecha cambiaria por debajo del 30%, lo que representa niveles mínimos desde principios de mayo.

"Habrá que monitorear si el movimiento bajista de los dólares financieros puede impulsar la brecha a valores más cercanos al 20% (mínimo de este año) en el corto plazo", anticipan en la consultora.